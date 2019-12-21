В СФ назвали санкции США против Nord Stream 2 "силовым бандитизмом"

"Россия совершенно точно не должна корректировать свои действия (в проекте), мы должны добиваться, чтобы все здесь шло по плану", - сказал Косачев.

Министерство финансов США 21 декабря выпустило разъяснение, в котором сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" вступили в силу немедленно и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, приостановила работу, ожидая от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году. Против "Северного потока — 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.