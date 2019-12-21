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На Украине назвали причину пожара в одесском колледже
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РИА Новости

На Украине назвали причину пожара в одесском колледже

12:19 21.12.2019
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© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациямПожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса
© Фото : Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям
КИЕВ, 21 дек – РИА Новости. Причиной пожара в одесском колледже, где погибли 16 человек, стало возгорание электрооборудования, сообщил в субботу премьер-министр Алексей Гончарук.
"Правительственная комиссия назвала причины пожара в одесском институте. По основной версии, это произошло из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. Оттуда пожар распространился. Люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт", - сообщил Гончарук в Telegram-канале.
Здание Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса после пожара
13 декабря, 21:06
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По словам премьера, непосредственные причины и виновников трагедии определит суд. "Виновные понесут ответственность. Сделаем все для недопущения таких ужасных случаев в будущем", - отметил глава правительства.
В одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 ноября произошел пожар, в результате которого погибли 16 человек, 30 пострадали. Полиция завела уголовное дело.
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Пожар в одесском колледжеАлексей ГончарукОдессаВ мире
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