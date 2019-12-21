На Украине назвали причину пожара в одесском колледже

КИЕВ, 21 дек – РИА Новости. Причиной пожара в одесском колледже, где погибли 16 человек, стало возгорание электрооборудования, сообщил в субботу премьер-министр Алексей Гончарук.
"Правительственная комиссия назвала причины пожара в одесском институте. По основной версии, это произошло из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. Оттуда пожар распространился. Люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт", - сообщил Гончарук в Telegram-канале.
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По словам премьера, непосредственные причины и виновников трагедии определит суд. "Виновные понесут ответственность. Сделаем все для недопущения таких ужасных случаев в будущем", - отметил глава правительства.
В одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 ноября произошел пожар, в результате которого погибли 16 человек, 30 пострадали. Полиция завела уголовное дело.