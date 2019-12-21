На Украине назвали причину пожара в одесском колледже

"Правительственная комиссия назвала причины пожара в одесском институте. По основной версии, это произошло из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. Оттуда пожар распространился. Люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт", - сообщил Гончарук в Telegram-канале.