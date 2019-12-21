Правительство Германии отвергло санкции против "Северного потока — 2"

БЕРЛИН, 21 дек — РИА Новости. В Минэкономики ФРГ выступили против экстерриториальных санкций, которые США наложили на проект газопровода "Северный поток — 2", заявила РИА Новости представитель ведомства.
Она отметила, что правительство Германии отвергает применение подобных ограничительных мер.
"Хочу обратить ваше внимание на заявление для СМИ пресс-службы правительства ФРГ и заместителя официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер. Это позиция всего правительства", — подчеркнула представитель Минэкономики ФРГ.
Министерство финансов США ранее сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток— 2" и "Турецкий поток" вступили в силу. Компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, приостановила работу, ожидая от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции.
В ответ на это Ульрике Деммер раскритиковала ограничительные меры Вашингтона.