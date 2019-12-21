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Правительство Германии отвергло санкции против "Северного потока — 2"
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РИА Новости

Правительство Германии отвергло санкции против "Северного потока — 2"

12:01 21.12.2019 (обновлено: 13:17 21.12.2019)
9684
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКаска рабочего на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 21 дек — РИА Новости. В Минэкономики ФРГ выступили против экстерриториальных санкций, которые США наложили на проект газопровода "Северный поток — 2", заявила РИА Новости представитель ведомства.
Она отметила, что правительство Германии отвергает применение подобных ограничительных мер.

"Хочу обратить ваше внимание на заявление для СМИ пресс-службы правительства ФРГ и заместителя официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер. Это позиция всего правительства", — подчеркнула представитель Минэкономики ФРГ.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
11:29
Захарова прокомментировала санкции США против "Северного потока-2"
Министерство финансов США ранее сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток— 2" и "Турецкий поток" вступили в силу. Компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, приостановила работу, ожидая от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции.
В ответ на это Ульрике Деммер раскритиковала ограничительные меры Вашингтона.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Санкции США против "Северного потока — 2"Северный поток — 2ГерманияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Мало ли что они отвергли. Хозяин сказал: никаких "Потоков"! Надо слушаться.
21 декабря, 12:03
Naum Vygodsky
2511015
На словах отвергать мало, - капиталистам интересны финансовые гарантии. И если, как вы говорите, это "позиция всего правительства" - извольте, прогарантируйте швейцарцам страховку, или же придется достраивать нашей "Фортуной". Раз в 5 медленнее будет, ну да там фигня осталась-то.
21 декабря, 12:15
Nebannij Den
1900000
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