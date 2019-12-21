В Германии раскритиковали санкции США против "Северного потока — 2"

БЕРЛИН, 21 дек - РИА Новости. Правительство ФРГ выступило с осуждением санкций США против " Правительство ФРГ выступило с осуждением санкций США против " Северного потока — 2 ", заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Федеральное правительство с сожалением приняло к сведению тот факт, что с сегодняшним подписанием президентом США Дональдом Трампом инициированных конгрессом США санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока" вступают в силу", — говорится в заявлении Деммер, поступившем в РИА Новости.

В заявлении указано, что правительство Германии "отвергает подобные экстерриториальные санкции", они "направлены против немецких и европейских компаний, представляют собой вмешательство в наши внутренние дела".

Деммер вновь заявила о том, что "подобные меры США, которые были обоснованы прежде всего защитой Украины, тем более непонятны" при взгляде на "переговоры в четверг об украинском газовом транзите".

"Между Украиной и Россией при поддержке Еврокомиссии и федерального правительства было достигнуто принципиальное соглашение о новом газовом транзитном договоре с Украиной с 2020 года. Мы приветствуем, что в пятницу стороны смогли подписать уже конкретную договоренность", — говорится в сообщении.