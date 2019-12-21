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В Германии раскритиковали санкции США против "Северного потока — 2"
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РИА Новости

В Германии раскритиковали санкции США против "Северного потока — 2"

11:25 21.12.2019 (обновлено: 11:33 21.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток — 2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
БЕРЛИН, 21 дек - РИА Новости. Правительство ФРГ выступило с осуждением санкций США против "Северного потока — 2", заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Федеральное правительство с сожалением приняло к сведению тот факт, что с сегодняшним подписанием президентом США Дональдом Трампом инициированных конгрессом США санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока" вступают в силу", — говорится в заявлении Деммер, поступившем в РИА Новости.

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В заявлении указано, что правительство Германии "отвергает подобные экстерриториальные санкции", они "направлены против немецких и европейских компаний, представляют собой вмешательство в наши внутренние дела".
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Деммер вновь заявила о том, что "подобные меры США, которые были обоснованы прежде всего защитой Украины, тем более непонятны" при взгляде на "переговоры в четверг об украинском газовом транзите".
"Между Украиной и Россией при поддержке Еврокомиссии и федерального правительства было достигнуто принципиальное соглашение о новом газовом транзитном договоре с Украиной с 2020 года. Мы приветствуем, что в пятницу стороны смогли подписать уже конкретную договоренность", — говорится в сообщении.
Министерство финансов США 21 декабря сообщило о вступлении в силу санкции против трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Так, США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой газопровода, приостановила работу, ожидая от американских властей разъяснений о том, как будут применяться санкции.
Северный поток — 2
30 сентября, 11:18
"Северный поток — 2"
4061113
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Ульрике ДеммерСеверный поток — 2Министерство финансов СШАПравительство ГерманииГерманияСШАЭкономика
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