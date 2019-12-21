Источник раскрыл новые подробности договора с Украиной по газу

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Источник в Источник в "Газпроме" назвал объемы транзита газа, по которым договорились Россия и Украина.

Так, в следующем году транзит составит 65 миллиардов кубометров. В 2021-2024 годах — уже по 40 миллиардов кубометров.

Ранее подобную информацию озвучили украинские СМИ. Источник РИА Новости, в свою очередь, заявил, что цифры верные.

Переговоры о транзите

Действующий контракт на транзит российского газа заканчивается в этом году. Новый контракт "Газпром" должен заключить с новым независимым оператором ГТС Украины, как того требуют европейские правила.