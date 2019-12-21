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2019-12-21T13:08+0300
https://ria.ru/20191221/1562674146.html
Источник раскрыл новые подробности договора с Украиной по газу
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РИА Новости

Источник раскрыл новые подробности договора с Украиной по газу

11:56 21.12.2019 (обновлено: 13:08 21.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Источник в "Газпроме" назвал объемы транзита газа, по которым договорились Россия и Украина.
Так, в следующем году транзит составит 65 миллиардов кубометров. В 2021-2024 годах — уже по 40 миллиардов кубометров.
Ранее подобную информацию озвучили украинские СМИ. Источник РИА Новости, в свою очередь, заявил, что цифры верные.

Переговоры о транзите

Действующий контракт на транзит российского газа заканчивается в этом году. Новый контракт "Газпром" должен заключить с новым независимым оператором ГТС Украины, как того требуют европейские правила.
представитель "Газпрома" накануне сообщил, что Москва и Киев подписали протокол договоренностей о продолжении транзита и урегулировании взаимных требований.
Газораспределительная станция
Вчера, 23:00
В ЕК поприветствовали договоренности России и Украины по газу
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РоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Спонсировать откровенно враждебно настроенное государство ???? Бред.
21 декабря, 12:01
AAApag Apag
4413000
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