Источник раскрыл новые подробности договора с Украиной по газу

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Источник в "Газпроме" назвал объемы транзита газа, по которым договорились Россия и Украина.
Так, в следующем году транзит составит 65 миллиардов кубометров. В 2021-2024 годах — уже по 40 миллиардов кубометров.
Ранее подобную информацию озвучили украинские СМИ. Источник РИА Новости, в свою очередь, заявил, что цифры верные.
Переговоры о транзите
Действующий контракт на транзит российского газа заканчивается в этом году. Новый контракт "Газпром" должен заключить с новым независимым оператором ГТС Украины, как того требуют европейские правила.
представитель "Газпрома" накануне сообщил, что Москва и Киев подписали протокол договоренностей о продолжении транзита и урегулировании взаимных требований.