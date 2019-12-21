Курилки в аэропортах в США: от платного входа до полного запрета

ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости, Михаил Тургиев. Наличие курительных комнат в аэропортах все равно не решает главную проблему - пассивное курение, поэтому единственный выход - полный запрет на курение в помещениях, а соблюдения таких правил можно добиться просто достаточным информированием, считают сторонники этой идеи в Наличие курительных комнат в аэропортах все равно не решает главную проблему - пассивное курение, поэтому единственный выход - полный запрет на курение в помещениях, а соблюдения таких правил можно добиться просто достаточным информированием, считают сторонники этой идеи в США

Ранее Госдума РФ в третьем чтении приняла закон, который возвращает курилки в здания аэропортов.

Нет безопасных курилок

"Не существует безопасного уровня пассивного курения, так что даже вопроса нет о том, направлены ли ограничения на курение в помещениях на защиту здоровья некурящих. Выпущенный сигаретный дым - это канцероген, так что речь не о комфорте (некурящих), а о том, может ли кто-то заболеть раком или другим заболеванием из-за отказа курильщика следовать правилам", - сказала РИА Новости профессор социальных и поведенческих исследований и главный редактор ресурса "Контроль за табаком" Рут Малоу.

Согласно выводам Центров по контролю и профилактике заболеваний США, специальные зоны для курения в помещениях аэропортов неэффективны с точки зрения предотвращения подверженности людей пассивному курению.

"Курительные комнаты не предотвращают подверженность людей табачному дыму, потому что все равно, когда двери открыты, дым выходит наружу. Даже если говорят, что вентиляция выводит воздух на улицу, не факт, что это происходит", - сказала РИА Новости президент Фонда борьбы за права некурящих Синтия Халлетт.

По ее словам, даже сами курящие в этих комнатах находятся в такой концентрации табачного дыма, что подвергают риску и себя.

Тренд на здоровье

По данным Американского фонда борьбы за права некурящих, сейчас в США более 600 аэропортов полностью запретили курение в зданиях, и этот список постоянно растет. Последним крупным аэропортом, который влился в их число, стал международный аэропорт Атланты.

По словам Халлетт, где-то это было сделано через принятие закона на уровне штата, где-то - на уровне местных властей.

"Последний пример - это Атланта. Они недавно приняли местный закон о запрете курения, который распространяется и на аэропорт. И аэропорт запретит курение со 2 января… И нам очень повезло, потому что человек, который сейчас руководит аэропортом, работал в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, а там не курят. И он сказал: "Конечно, мы должны отказаться от этого". Это тоже помогло", - сказала она.

Последние "динозавры"

Не все аэропорты стремятся следовать этому примеру. Например, крупный международный аэропорт имени Даллеса под Вашингтоном, где есть курительные комнаты. В его пресс-службе РИА Новости отказались комментировать политику в отношении курения, однако ранее там пояснили телеканалу CNBC, что это определяется наличием спроса.

"Есть достаточный спрос от клиентов, чтобы сохранять их (комнат) присутствие в аэропорту, и тема их закрытия сейчас не обсуждается", - цитирует канал представителя воздушной гавани Кристину Саулл.

Как говорится на сайте аэропорта, за нарушение придется заплатить 25 долларов.

В аэропортах Нашвилла и Цинцинатти тоже есть помещения для курения, однако вход туда платный - пять и десять долларов соответственно, что сравнимо со стоимостью пачки сигарет.

После того как аэропорт Атланты станет некурящим, в стране останется только пять крупных воздушных гаваней, где это еще можно будет делать в здании терминала.

Игра Лас-Вегаса

По словам Халлетт, она может припомнить только один пример, когда курительные комнаты в аэропорте были запрещены, но потом вернулись вновь.

"Этот пример - Лаг-Вегас. Закон штата требовал, чтобы там запретили курение. Но потом произошло следующее: казино поставили там свои игровые аппараты. И поскольку помещения с игровыми автоматами попадают в категорию игровых, казино, а те являются исключением из закона Невады о курении, они могли разрешить курение", - рассказывает она.

Эти помещения, по сути, и есть курительные комнаты, только с игровыми автоматами, говорит эксперт.

"Проблема в том, что дым все равно вырывается наружу и люди подвергаются его воздействию", - добавила она.

Достаточно информировать

"За последние три-пять лет пара американских аэропортов перешла от политики размещения курительных комнат к полному запрету на курение. Это Солт-Лейк-Сити и Денвер", - продолжает Халлетт.

Переход сопровождался активным информированием посетителей: это размещение по всему зданию большого числа объявлений о запрете на курение, а также напоминания об этом в аудиосообщениях.

"В общем, это постоянное доведение информации. Даже в туалетах, где люди любят нарушать эти запреты", - говорит Халлетт.

Кроме того, надо продумать, как направить людей в зоны для курения на улице, добавила эксперт.

По ее словам, такого активного и повсеместного информирования должно быть достаточно, чтобы люди привыкли к таким ограничениям. Соблюдение должны контролировать сотрудники безопасности или полиция - это уже дело каждого аэропорта в отдельности, считает она.

"Обычно к большим мерам такого рода прибегать не приходится. Люди будут следовать правилам, если есть достаточно информирования и знаков", - говорит эксперт.

Готовность общества

Принятию таких ограничений также способствует и отношение общества к курению в целом. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в 2017 году в стране курило около 14 процентов взрослого населения или чуть более 34 миллионов человек. Для сравнения: в 1965 году этот показатель оценивали в 42,4 процента. С тех пор эта цифра постоянно снижалась.

"Когда-то в США было очень много курящих. Я считаю, что эти правила или законы по мере их внедрения действительно начали менять поведение людей. По крайней мере люди начали открывать для себя, что они могут курить меньше, чем они хотят", - говорит Халлетт.

Однако при принятии таких решений надо предварительно информировать людей о рисках, связанных с курением, уверена она.

"Мы не говорим, что курить вообще нельзя. Просто курите так, чтобы не вредить другим, что в большинстве случаев означает, что надо выйти на улицу", - добавляет правозащитница.