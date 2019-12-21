Вузы обязали возвращать плату за нарушение договора о целевом обучении

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, который предусматривает обязанность вузов возмещать деньги в бюджет в случае нарушения договора о целевом обучении, сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 711 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в документе.

Законопроектом предусматривается возмещение организацией, осуществляющей образовательную деятельность и являющейся заказчиком целевого обучения, в доход соответствующего бюджета бюджетной системы РФ расходов федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или местного бюджета, осуществленных на обучение гражданина в случае, если организация нарушила принятое на себя обязательство по договору о целевом обучении по трудоустройству такого гражданина после завершения его обучения.