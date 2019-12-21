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Вузы обязали возвращать плату за нарушение договора о целевом обучении
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РИА Новости

Вузы обязали возвращать плату за нарушение договора о целевом обучении

10:45 21.12.2019
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© Depositphotos / kotinЛекция в университете
Лекция в университете
© Depositphotos / kotin
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, который предусматривает обязанность вузов возмещать деньги в бюджет в случае нарушения договора о целевом обучении, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 711 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в документе.
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Законопроектом предусматривается возмещение организацией, осуществляющей образовательную деятельность и являющейся заказчиком целевого обучения, в доход соответствующего бюджета бюджетной системы РФ расходов федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или местного бюджета, осуществленных на обучение гражданина в случае, если организация нарушила принятое на себя обязательство по договору о целевом обучении по трудоустройству такого гражданина после завершения его обучения.
Добавляется, что законопроектом исключается полномочие правительства РФ утверждать перечень специальностей и направлений подготовки, по которым проводится набор на целевое обучение "по образовательным программам высшего образования в пределах квоты (изменение в часть 5 статьи 71.1 ФЗ)".
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