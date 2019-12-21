В Волгограде задержали солдата-срочника, разыскиваемого в Азербайджане

По информации ведомства, военные следователи Азербайджана возбудили уголовное дело против 20-летнего мужчины, проходившего срочную военную службу на территории республики. Его подозревают в превышении должностных полномочий и вымогательстве денег у сослуживцев, однако срочник скрылся от следствия и выехал из Азербайджана. По данным ГУ МВД, в пятницу его удалось задержать в Волгограде.