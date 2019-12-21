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В Волгограде задержали солдата-срочника, разыскиваемого в Азербайджане
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РИА Новости

В Волгограде задержали солдата-срочника, разыскиваемого в Азербайджане

09:31 21.12.2019
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 21 дек – РИА Новости. Объявленного в розыск военнослужащего-срочника из Азербайджана, который подозревается в превышении полномочий и вымогательстве денег у сослуживцев, задержали в Волгограде, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, военные следователи Азербайджана возбудили уголовное дело против 20-летнего мужчины, проходившего срочную военную службу на территории республики. Его подозревают в превышении должностных полномочий и вымогательстве денег у сослуживцев, однако срочник скрылся от следствия и выехал из Азербайджана. По данным ГУ МВД, в пятницу его удалось задержать в Волгограде.
"Молодой человек был задержан полицейскими на территории Дзержинского района Волгограда, где он скрывался у родственников", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на данный момент военнослужащий передан в прокуратуру для экстрадиции в Азербайджан.
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ВолгоградАзербайджанПроисшествия
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