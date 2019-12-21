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2019-12-21T09:15+0300
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Число погибших во время протестов в Индии выросло до 11
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РИА Новости

Число погибших во время протестов в Индии выросло до 11

09:15 21.12.2019
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© Flickr / meg and rahulСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия
© Flickr / meg and rahul
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Число погибших в результате столкновений во время протестных акций в индийском штате Уттар-Парадеш, участники которых выступают против поправок к закону о гражданстве, увеличилось до 11 человек, сообщает газета Times of India со ссылкой на представителей местных больниц.
Ранее сообщалось, что в столкновениях погибли шесть человек.
Как сообщили изданию в местных больницах, ранения во время протестных акций получили несколько десятков человек. По данным региональной полиции, более 50 сотрудников правопорядка пострадали. При этом представители правоохранительных органов отмечали, что полиция не применяла огнестрельное оружие. Как сообщают в полиции штата, всего около 200 человек были арестованы и более 3,3 тысячи задержаны за неповиновение правоохранительным органам.
Массовые акции протеста и беспорядки начались в этом индийском регионе в середине предыдущей недели, после того как парламент Индии одобрил новые поправки к закону о гражданстве. Нововведения предусматривают, что немусульмане из соседних стран Южной Азии - Афганистана, Пакистана и Бангладеш – могут получить индийский паспорт по упрощенной процедуре, если столкнулись с притеснениями на родине.
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Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов страны, так как боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.
Сейчас обстановка в Ассаме относительно стабилизировалась, однако в других частях Индии протесты на этой почве не прекращаются до сих пор.
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