В Индии шесть человек погибли во время протестов

Мужчина пробегает мимо горящего автобуса, который был подожжен демонстрантами во время протеста против нового закона в Нью-Дели, Индия. 15 декабря 2019 года. Архивное фото

Мужчина пробегает мимо горящего автобуса, который был подожжен демонстрантами во время протеста против нового закона в Нью-Дели, Индия. 15 декабря 2019 года

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Шесть человек погибли в столкновениях во время протестов против принятия поправок к закону о гражданстве в Шесть человек погибли в столкновениях во время протестов против принятия поправок к закону о гражданстве в индийском штате Уттар-Парадеш , сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию штата.

По данным региональной полиции, более 50 сотрудников правопорядка пострадали в столкновениях с протестующими. При этом представители правоохранительных органов отмечали, что полиция не применяла огнестрельное оружие.

Издание Hindustan Times в свою очередь сообщает, что общее количество погибших во время протестов в Индии в пятницу достигло 17 человек.

Массовые акции протеста и беспорядки начались в этом индийском регионе в середине предыдущей недели, после того как парламент Индии одобрил новые поправки к закону о гражданстве. Нововведения предусматривают, что немусульмане из соседних стран Южной Азии - Афганистана, Пакистана и Бангладеш – могут получить индийский паспорт по упрощенной процедуре, если столкнулись с притеснениями на родине.

Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов страны, включая Ассам, так как боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.

Сейчас обстановка в Ассаме относительно стабилизировалась, однако в других частях Индии протесты на этой почве не прекращаются до сих пор.