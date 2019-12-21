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2019-12-21T00:18+0300
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В Индии шесть человек погибли во время протестов
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РИА Новости

В Индии шесть человек погибли во время протестов

00:17 21.12.2019 (обновлено: 00:18 21.12.2019)
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© REUTERS / Adnan AbidiМужчина пробегает мимо горящего автобуса, который был подожжен демонстрантами во время протеста против нового закона в Нью-Дели, Индия. 15 декабря 2019 года
Мужчина пробегает мимо горящего автобуса, который был подожжен демонстрантами во время протеста против нового закона в Нью-Дели, Индия. 15 декабря 2019 года
© REUTERS / Adnan Abidi
Мужчина пробегает мимо горящего автобуса, который был подожжен демонстрантами во время протеста против нового закона в Нью-Дели, Индия. 15 декабря 2019 года. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Шесть человек погибли в столкновениях во время протестов против принятия поправок к закону о гражданстве в индийском штате Уттар-Парадеш, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию штата.
По данным региональной полиции, более 50 сотрудников правопорядка пострадали в столкновениях с протестующими. При этом представители правоохранительных органов отмечали, что полиция не применяла огнестрельное оружие.
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Издание Hindustan Times в свою очередь сообщает, что общее количество погибших во время протестов в Индии в пятницу достигло 17 человек.
Массовые акции протеста и беспорядки начались в этом индийском регионе в середине предыдущей недели, после того как парламент Индии одобрил новые поправки к закону о гражданстве. Нововведения предусматривают, что немусульмане из соседних стран Южной Азии - Афганистана, Пакистана и Бангладеш – могут получить индийский паспорт по упрощенной процедуре, если столкнулись с притеснениями на родине.
Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов страны, включая Ассам, так как боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. Это, по мнению организаторов протестов, угрожает интересам местного населения.
Сейчас обстановка в Ассаме относительно стабилизировалась, однако в других частях Индии протесты на этой почве не прекращаются до сих пор.
Между прочим
Протесты против закона о гражданстве. Чем они обернутся для Индии?
Вчера, 19:18
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Уттар-ПрадешИндияВ мире
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