В Якутии отреагировали на сообщения об избиении депутатом подчиненного

"Мы никоим образом не должны торопиться. Инцидентом сейчас занимаются правоохранительные органы, ведется доследственная проверка: была там драка или не было, были побои и переломы или их не было. В любом случае по итогам будет дана оценка действиям сторон", — сказал Николаев в ходе прямого эфира государственного телевизионного радиовещательного канала "Саха".