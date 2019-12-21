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В Якутии отреагировали на сообщения об избиении депутатом подчиненного
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РИА Новости

В Якутии отреагировали на сообщения об избиении депутатом подчиненного

08:27 21.12.2019 (обновлено: 11:29 21.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
ЯКУТСК, 21 дек — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев отреагировал на ситуацию с якобы избиением депутатом госсобрания республики и руководителем нефтегазовой компании своего подчиненного, призвав не торопиться с выводами и дождаться итогов проверки.
Ранее сообщалось, что якутские следователи проводят проверку инцидента между руководителем нефтегазовой компании — депутатом госсобрания республики и его подчиненным, в результате которого последний получил телесные повреждения. По данным местных СМИ, конфликт между генеральным директором предприятия "Саханефтегазсбыт", депутатом Виктором Лебедевым и его подчиненным Владимиром Стрижаком произошел в четверг: Лебедев, который является двукратным чемпионом мира, шестикратным чемпионом России по вольной борьбе, якобы сломал Стрижаку нос.
Роман Бруннер
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В субботу глава республики прокомментировал инцидент в ходе прямого эфира на телевидении.

"Мы никоим образом не должны торопиться. Инцидентом сейчас занимаются правоохранительные органы, ведется доследственная проверка: была там драка или не было, были побои и переломы или их не было. В любом случае по итогам будет дана оценка действиям сторон", — сказал Николаев в ходе прямого эфира государственного телевизионного радиовещательного канала "Саха".

По его словам, тиражированием этой истории "ажиотаж все поднимают, хайп на этом ловят". "Не надо этим увлекаться. Надо дождаться результатов проверки, которую правоохранительные органы, я уверен, проведут качественно и в установленные сроки. По их итогам решение будет принято", — уверен глава региона.
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Айсен НиколаевЯкутияПроисшествия
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