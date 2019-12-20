В Якутии СК разберется с избиением депутатом подчиненного

ХАБАРОВСК, 20 дек - РИА Новости. Якутские следователи проводят проверку инцидента между руководителем нефтегазовой компании - депутатом госсобрания республики и его подчиненным, в результате которого последний получил телесные повреждения, сообщает СУСК РФ по региону.
По данным местных СМИ, конфликт между генеральным директором предприятия "Саханефтегазсбыт", депутатом Виктором Лебедевым и его подчиненным Владимиром Стрижаком произошел в четверг: Лебедев, который является двукратным чемпионом мира, шестикратным чемпионом России по вольной борьбе, якобы сломал Стрижаку нос.
"Следственным отделом по городу Якутску проводится процессуальная проверка по факту нанесения телесных повреждений мужчине 1991 г.р. руководителем нефтегазовой компании - депутатом государственного собрания (ил тумэн) республики Саха (Якутия)", - сообщает следственное управление.
СК предварительно установил, что во время конфликта руководитель компании нанес сотруднику телесные повреждения, причиной конфликта послужили разногласия в сфере трудовых правоотношений.
Следствие выясняет все обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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