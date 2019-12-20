В Якутии СК разберется с избиением депутатом подчиненного

По данным местных СМИ, конфликт между генеральным директором предприятия "Саханефтегазсбыт", депутатом Виктором Лебедевым и его подчиненным Владимиром Стрижаком произошел в четверг: Лебедев, который является двукратным чемпионом мира, шестикратным чемпионом России по вольной борьбе, якобы сломал Стрижаку нос.