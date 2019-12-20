Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-20T15:25+0300
https://ria.ru/20191220/1562649118.html
В Якутии СК разберется с избиением депутатом подчиненного
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

В Якутии СК разберется с избиением депутатом подчиненного

15:25 20.12.2019
111
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ХАБАРОВСК, 20 дек - РИА Новости. Якутские следователи проводят проверку инцидента между руководителем нефтегазовой компании - депутатом госсобрания республики и его подчиненным, в результате которого последний получил телесные повреждения, сообщает СУСК РФ по региону.
По данным местных СМИ, конфликт между генеральным директором предприятия "Саханефтегазсбыт", депутатом Виктором Лебедевым и его подчиненным Владимиром Стрижаком произошел в четверг: Лебедев, который является двукратным чемпионом мира, шестикратным чемпионом России по вольной борьбе, якобы сломал Стрижаку нос.
Роман Бруннер
11 сентября, 08:00
"Забил битой пьяного рабочего": как депутат "наводил порядок" в своем селе
"Следственным отделом по городу Якутску проводится процессуальная проверка по факту нанесения телесных повреждений мужчине 1991 г.р. руководителем нефтегазовой компании - депутатом государственного собрания (ил тумэн) республики Саха (Якутия)", - сообщает следственное управление.
СК предварительно установил, что во время конфликта руководитель компании нанес сотруднику телесные повреждения, причиной конфликта послужили разногласия в сфере трудовых правоотношений.
Следствие выясняет все обстоятельства случившегося, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Обвиняемые в избиении DJ Smash экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич в суде. 12 июля 2018
28 октября, 09:16
Осужденный за избиение DJ Smash пермский экс-депутат попросил об УДО
020010
Обсудить 0
Республика СахаСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В нижегородском лесу нашли пакеты с отрезанными ногами
Полиция
В Петербурге задержали группу похитителей элитных внедорожников
Прохожие на пешеходном переходе на улице Остоженке в Москве
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Табличка Союзмультфильм у входа в здание, где размещается киностудия
Татарстан и "Союзмультфильм" создадут сериал о здоровом образе жизни
Могила Иосифа Сталина
Жириновский осудил желание возлагать цветы к могиле Сталина
Вывеска о быстрых займах
На Урале суд освободил женщину от выплат по займу под 732% годовых
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
Глава РПЦ предостерег священников от эмоционального давления на паству
Художник реставратор Андрей Замковой у репродукции картины Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года русского художника Ильи Репина
Третьякова показала ход реставрации поврежденной картины Репина
Следственный изолятор № 2 Управления федеральной службы исполнения наказаний по городу Москве
Адвокат заявил об исчезновении из СИЗО участника протестов в Москве
Анастасия Заворотнюк
СМИ сообщили о новом долге Анастасии Заворотнюк
Здание министерства иностранных дел в Киеве
МИД Украины прокомментировал слова Путина об исконных русских землях
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Ростове задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летней давности
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин обсудит с Медведчуком реализацию Минских соглашений
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины
В Киеве проходит обыск в спортклубе, который СМИ связывают с Порошенко
Автомобиль прокуратуры России
На Урале прокуратура проверит информацию об уроках в коридоре школы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:24Экс-премьер Эстонии выступил против давления на Sputnik в стране
20:12Адвокат Винника назвала решение о его экстрадиции смертным приговором
20:10Отец стрелявшего у здания ФСБ мужчины рассказал о сыне
20:07ВЕЭС утвердил новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии
20:06Эксперт считает, что СНВ нужно продлить как можно скорее
19:59Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми
19:52Экс-депутат Рады оценила шансы на восстановление украинской экономики
19:44В РПЦ прокомментировали слова патриарха о русском языке в богослужении
19:43Экс-директора по инвестициям "Восточного" отправили под домашний арест
19:35Билли Айлиш исполнила песню, которую написала в семь лет
19:30Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию на Ближнем Востоке
19:30Партия Порошенко заявила об обысках в своем офисе
19:29Симоньян отреагировала на документ Демпартии по борьбе со Sputnik и RT
19:24В Тулуне три человека погибли при проведении земляных работ
19:21ЕР не поддержит идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости
19:14ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
19:08В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
18:57Пентагон рассказал о планах оставить американских военных в Сирии
18:48Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Си Цзиньпином
18:48"Фотография была честнее": коллеги вспоминают Андрея Стенина
Лента новостейМолния