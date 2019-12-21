Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

Журналопубликовал список самых удачливых в финансовом плане и потерявших больше всего средств миллиардеров уходящего года.

В список "неудачников" по итогам 2019 года вошли индийский бизнесмен Азим Премжи (минус 14,1 миллиарда долларов), основатель компании Amazon Джефф Безос (минус 13,1 миллиарда долларов), а также председатель Essel Group Субхас Чандра (минус 3,4 миллиарда долларов).

При расчете рейтинга была проанализирована стоимость активов 2200 миллиардеров за период с 28 декабря 2018 по 13 декабря 2019 года.