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Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года
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РИА Новости

Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года

07:12 21.12.2019 (обновлено: 10:05 21.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннер с логотипом Forbes
Баннер с логотипом Forbes
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннер с логотипом Forbes. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Журнал Forbes опубликовал список самых удачливых в финансовом плане и потерявших больше всего средств миллиардеров уходящего года.
Больше всего в этом году заработал Бернар Арно, глава французской LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton), владеющей торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy. Как сообщает Forbes, состояние третьего самого богатого человека на планете увеличилось на 40 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом.
Второе место в списке занял глава компании Facebook Марк Цукерберг, который разбогател в этом году на 22 миллиарда долларов. Третьим в рейтинге стал владелец бренда Zara Амансио Ортега с соответствующим показателем в 17,3 миллиарда долларов.
В список "неудачников" по итогам 2019 года вошли индийский бизнесмен Азим Премжи (минус 14,1 миллиарда долларов), основатель компании Amazon Джефф Безос (минус 13,1 миллиарда долларов), а также председатель Essel Group Субхас Чандра (минус 3,4 миллиарда долларов).
При расчете рейтинга была проанализирована стоимость активов 2200 миллиардеров за период с 28 декабря 2018 по 13 декабря 2019 года.
Михаил Гуцериев
28 августа, 08:32
Forbes назвал самые богатые семьи России
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LVMHАмансио ОртегаБернар АрноМарк ЦукербергZaraЭкономика
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