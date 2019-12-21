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"Пир во время чумы": в Сети осудили корпоратив партии Зеленского
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РИА Новости

"Пир во время чумы": в Сети осудили корпоратив партии Зеленского

06:52 21.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире партии после парламентских выборов в Киеве. 21 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире партии после парламентских выборов в Киеве. 21 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Елена Мошенец опубликовала кадры с новогоднего корпоратива правящей партии страны, на который пришел президент Владимир Зеленский. Событие вызвало негативную реакцию в Сети.
Как сообщает телеканал Newsone, корпоратив проходил в виде благотворительного вечера 20 декабря на территории КВЦ "Парковый".
"Сил нам в 2020 году", – написала Мошенец в фейсбуке.
Многие пользователи раскритиковали политиков за празднование в неподходящий для этого момент.
"И хорошего вам настроения. Не стесняйтесь. Сил нужно Украине, чтобы пережить времена дилетантов", – отметила Ірина Солошенко.
"А что празднуют? Конец эпохи бедности? Или лжи?", – задался вопросом Petro Parkhomenko.
"Газовую капитуляцию", – ответил Максим Каммерер.
"Пир во время чумы", – заключил Ярема Федорів.
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