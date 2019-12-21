В Сирии российские военные накормили 250 беженцев из Идлиба

Как рассказали журналистам в Центре по применению враждующих сторон (ЦПВС), военные раздали 250 продуктовых наборов общей массой около 1,5 тонны. В ЦПВС уточнили, что эта акция проходит впервые.
Беженцы живут в палаточном лагере уже около 4 лет, все они из разрушенной деревни в окрестностях Абу-эд-Духура провинции Идлиб.
"Благодаря российскому народу и российской армии, а также при поддержке сирийской армии нам удалось избежать больших жертв среди населения. Во времена, когда против нас выступали боевики сразу нескольких террористических организаций, причем нападали они на всю нашу деревню, мы думали, что мы остались наедине с ужасом. Убивали всех, вне зависимости от веры и политических взглядов", - поделился в беседе с журналистами глава общины лагеря беженцев Маруф Джатуль.
За время работы в Сирии военнослужащие ЦПВС провели более 2 тысяч гуманитарных акций, раздали почти 6 тысяч тонн продовольствия.