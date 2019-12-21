В Сирии российские военные накормили 250 беженцев из Идлиба

Беженцы живут в палаточном лагере уже около 4 лет, все они из разрушенной деревни в окрестностях Абу-эд-Духура провинции Идлиб.

"Благодаря российскому народу и российской армии, а также при поддержке сирийской армии нам удалось избежать больших жертв среди населения. Во времена, когда против нас выступали боевики сразу нескольких террористических организаций, причем нападали они на всю нашу деревню, мы думали, что мы остались наедине с ужасом. Убивали всех, вне зависимости от веры и политических взглядов", - поделился в беседе с журналистами глава общины лагеря беженцев Маруф Джатуль.