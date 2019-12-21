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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-21T05:46+0300
https://ria.ru/20191221/1562669837.html
В Сирии российские военные накормили 250 беженцев из Идлиба
https://cdn22.img.ria.ru/images/155019/35/1550193540_0:142:3139:1908_1036x0_80_0_0_e161640b903ede911243f60cc1291586.jpg
РИА Новости

В Сирии российские военные накормили 250 беженцев из Идлиба

05:46 21.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГуманитарный коридор Абу-Духур в провинции Идлиб
Гуманитарный коридор Абу-Духур в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Гуманитарный коридор Абу-Духур в провинции Идлиб. Архивное фото
ТАРТУС (Сирия). 21 дек - РИА Новости. Российские военные оказали помощь 250 сирийцам в лагере беженцев в Эль-Хамидии провинции Тартус, бежавшим от боевиков из идлибской зоны деэскалации через организованный российскими и сирийскими военными гуманитарный коридор в городе Абу-эд-Духуре.
Как рассказали журналистам в Центре по применению враждующих сторон (ЦПВС), военные раздали 250 продуктовых наборов общей массой около 1,5 тонны. В ЦПВС уточнили, что эта акция проходит впервые.
Беженцы живут в палаточном лагере уже около 4 лет, все они из разрушенной деревни в окрестностях Абу-эд-Духура провинции Идлиб.
"Благодаря российскому народу и российской армии, а также при поддержке сирийской армии нам удалось избежать больших жертв среди населения. Во времена, когда против нас выступали боевики сразу нескольких террористических организаций, причем нападали они на всю нашу деревню, мы думали, что мы остались наедине с ужасом. Убивали всех, вне зависимости от веры и политических взглядов", - поделился в беседе с журналистами глава общины лагеря беженцев Маруф Джатуль.
За время работы в Сирии военнослужащие ЦПВС провели более 2 тысяч гуманитарных акций, раздали почти 6 тысяч тонн продовольствия.
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