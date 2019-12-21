Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-21T05:35+0300
https://ria.ru/20191221/1562669807.html
Коллектор рассказал, как не попасть в "долговую яму" после Нового года
https://cdn23.img.ria.ru/images/156250/26/1562502669_0:0:3172:1785_1036x0_80_0_0_a215eedc75337efa6a1c6b37cdaa4e13.jpg
РИА Новости

Коллектор рассказал, как не попасть в "долговую яму" после Нового года

05:35 21.12.2019
1435
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкНовогодняя елка и световая иллюминация на Красной площади в Москве
Новогодняя елка и световая иллюминация на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Новогодняя елка и световая иллюминация на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россиянам в январе достаточно тяжело планировать семейный бюджет и не залезать в долги, заявил РИА Новости член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Илья Чиркин.
Поэтому, чтобы избежать провала в бюджетную "яму", в декабре нужно не совершать необдуманных покупок и не брать новых кредитов, а при наличии задолженности перед банками лучше отложить сумму ежемесячного платежа заранее, советует он.
Котенок возле ноутбука
11 июля, 09:09
Женщины чаще мужчин берут кредит в магазинах, показал опрос
"В январе, который по статистике является наиболее трудным месяцем для планирования - зарплата за декабрь была выплачена раньше "пятого числа каждого месяца" и потрачена также раньше чем обычно - возникает "яма" в бюджете. И когда приходит время платить по кредиту, выясняется, что суммы необходимой на руках нет. Такие ситуации, на самом деле, довольно стандартные, и первопричина выхода на просрочку уже в январе всегда одна - неумение планировать и рассчитывать", - сказал Чиркин.
При этом представитель НАПКА отметил, что "ямы" в семейном бюджете можно избежать, если соблюдать несколько элементарных правил. "Во-первых, прежде чем что-то купить, стоит подумать, насколько нужна вещь и возможно ли без неё обойтись. Как показывает практика, больше половины купленного в период подготовки к празднику потом лежит на полке. Однако именно из таких мелочей и состоит целостность бюджета. Поэтому прежде чем купить что-то как минимум стоит об этом задуматься", - призвал Чиркин.
Он также советует не подвергать свой бюджет в этот период дополнительным нагрузкам в виде кредитов. Для оформленного в декабре займа первая выплата наступает уже в январе, когда для многих проблематично найти свободные средства из-за роста трат сразу после Нового года, напоминает представитель НАПКА. Если же все же необходимо взять ссуду в банке, то стоит подождать до более благоприятного и спокойного в плане трат месяца - например, февраля, рекомендует он.
"В-третьих, если же кредит все же был оформлен, то желательно сразу отложить сумму, равную первому ежемесячному платежу в январе, чтобы избежать выхода на просрочку", - заключил Чиркин.
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
30 ноября, 08:00Специальный репортаж
"Мыли младенца при свечах". Как живут люди, подсевшие на кредиты
9110217
Обсудить 1
Новый год—2020МоскваЭкономика
Рекомендуем
Предупреждение о соблюдении скоростного режима на одном из участков Третьего транспортного кольца в Москве
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
Презентация автомобиля Tesla Cybertruck
Американские пользователи оценили "русский Tesla Cybertruck"
Рагда Ханиева. Выхода нет — Четвертьфинал — Голос — Сезон 8
"Это провал": номер участницы шоу "Голос" разозлил зрителей
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Allseas приостановила работу над строительством "Северного потока — 2"
У здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Отец предполагаемого стрелка у здания ФСБ прокомментировал инцидент
Строительство газопровода Северный поток-2
Американские санкции против "Северного потока — 2" вступили в силу
Сотрудники полиции в Челябинской области
В Челябинске нашли пропавшего школьника
Газораспределительная станция
Россия и Украина могут подписать новый контракт по газу до Нового года
Дом Правительства РФ
Правительство утвердило изменения в закон о воинской службе
Сотрудники ДПС на Лубянской площади недалеко от здания ФСБ в Москве, рядом с которым произошла стрельба
Умер второй раненый при стрельбе у здания ФСБ на Лубянке
Смартфон
Ученые рассказали об опасности ночного режима на смартфоне
Девочки-подростки
"Было скучно". Девушки жестоко убили подругу ради развлечения
Стоп-кадр видео сбрасывания внедорожника Mercedes Gelandewagen с вертолета
Владелец Gelandewagen объяснил, зачем сбросил машину с вертолета
Александр Осипович в суде
В Белоруссии казнили убийцу двух женщин
Терминал А аэропорта Внуково
Очевидец снял, как во Внуково на тележке везут воющего мужчину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:10Миллер раскрыл содержание газового договора с Украиной
13:09В Баку экстренно сел самолет, летевший в Москву
13:06"Газпром" и "Нафтогаз" подпишут соглашение об урегулировании претензий
13:02"Северный поток — 2" должен быть достроен, заявил депутат бундестага
12:59В Совфеде ждут защиты задействованных в "Северном потоке — 2" компаний
12:48Пушков прокомментировал санкции США против "Северного потока — 2"
12:44Эксперт оценил договоренности России и Украины по газу
12:41Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола в России
12:36В СФ назвали санкции США против Nord Stream 2 "силовым бандитизмом"
12:35В Гонконге с июня задержали 80 учителей за противоправную деятельность
12:32В "Нафтогазе" назвали санкции США против Nord Stream 2 лучшим подарком
12:32В Нью-Йорке прошел сеанс "Звездных войн" для самых преданных фанатов
12:20Посадка самолета с загоревшимся двигателем в Японии попала на видео
12:19На Украине назвали причину пожара в одесском колледже
12:05В Новой Москве один человек погиб в ДТП
12:01Правительство Германии отвергло санкции против "Северного потока — 2"
11:56Источник раскрыл новые подробности договора с Украиной по газу
11:49Террористы совершили три атаки на энергообъекты в Сирии
11:34В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
11:31Медведев поздравил балерину Грачеву с юбилеем
Лента новостейМолния