Коллектор рассказал, как не попасть в "долговую яму" после Нового года

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россиянам в январе достаточно тяжело планировать семейный бюджет и не залезать в долги, заявил РИА Новости член совета Россиянам в январе достаточно тяжело планировать семейный бюджет и не залезать в долги, заявил РИА Новости член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Илья Чиркин.

Поэтому, чтобы избежать провала в бюджетную "яму", в декабре нужно не совершать необдуманных покупок и не брать новых кредитов, а при наличии задолженности перед банками лучше отложить сумму ежемесячного платежа заранее, советует он.

"В январе, который по статистике является наиболее трудным месяцем для планирования - зарплата за декабрь была выплачена раньше "пятого числа каждого месяца" и потрачена также раньше чем обычно - возникает "яма" в бюджете. И когда приходит время платить по кредиту, выясняется, что суммы необходимой на руках нет. Такие ситуации, на самом деле, довольно стандартные, и первопричина выхода на просрочку уже в январе всегда одна - неумение планировать и рассчитывать", - сказал Чиркин.

При этом представитель НАПКА отметил, что "ямы" в семейном бюджете можно избежать, если соблюдать несколько элементарных правил. "Во-первых, прежде чем что-то купить, стоит подумать, насколько нужна вещь и возможно ли без неё обойтись. Как показывает практика, больше половины купленного в период подготовки к празднику потом лежит на полке. Однако именно из таких мелочей и состоит целостность бюджета. Поэтому прежде чем купить что-то как минимум стоит об этом задуматься", - призвал Чиркин.

Он также советует не подвергать свой бюджет в этот период дополнительным нагрузкам в виде кредитов. Для оформленного в декабре займа первая выплата наступает уже в январе, когда для многих проблематично найти свободные средства из-за роста трат сразу после Нового года, напоминает представитель НАПКА. Если же все же необходимо взять ссуду в банке, то стоит подождать до более благоприятного и спокойного в плане трат месяца - например, февраля, рекомендует он.