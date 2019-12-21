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2019-12-21T05:24+0300
https://ria.ru/20191221/1562669765.html
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать детский новогодний костюм
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РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать детский новогодний костюм

05:24 21.12.2019
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© РИА Новости / Виктор Чернов / Перейти в фотобанкНовогодний праздник в детском саду
Новогодний праздник в детском саду
© РИА Новости / Виктор Чернов
Перейти в фотобанк
Новогодний праздник в детском саду. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора в преддверии Нового года рассказали, как выбрать новогодний костюм для ребенка, сообщается на сайте ведомства.
"Такая одежда, несмотря на специфичность назначения, должна отвечать общим гигиеническим требованиям, которые к ней предъявляются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что комплекс показателей включает в себя интенсивность запаха, воздухопроницаемость, гигроскопичность и другие.
Кроме этого, необходимо обращать внимание на маркировку одежды. Она должна содержать название изделия, вид, размер, сведения о материалах для верха и для подкладки, товарный знак (при его наличии), единый знак обращения на рынке, страну и дату изготовления, наименование и местонахождение изготовителя и символы по уходу.
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Особое внимание специалисты Роспотребнадзора советуют уделять ткани, из которой сшит костюм. Так, наряды из синтетических материалов должны иметь подкладку из натуральных тканей. Кроме этого, ткань не должна вызывать аллергию и дискомфорт при контакте с кожей ребенка.
"Убедитесь, что костюм не оставит следов краски на коже ребёнка ... Не стесняйтесь понюхать костюм, он не должен издавать резкого химического запаха", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что шлемы и маски должны исключать риск удушья, а карнавальные игрушечные изделия (бороды, усы, парики, короны) должны быть пожаробезопасными.
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