Роспотребнадзор рассказал, как выбрать детский новогодний костюм

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора в преддверии Нового года рассказали, как выбрать новогодний костюм для ребенка, сообщается на сайте ведомства.
"Такая одежда, несмотря на специфичность назначения, должна отвечать общим гигиеническим требованиям, которые к ней предъявляются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что комплекс показателей включает в себя интенсивность запаха, воздухопроницаемость, гигроскопичность и другие.
Кроме этого, необходимо обращать внимание на маркировку одежды. Она должна содержать название изделия, вид, размер, сведения о материалах для верха и для подкладки, товарный знак (при его наличии), единый знак обращения на рынке, страну и дату изготовления, наименование и местонахождение изготовителя и символы по уходу.
Особое внимание специалисты Роспотребнадзора советуют уделять ткани, из которой сшит костюм. Так, наряды из синтетических материалов должны иметь подкладку из натуральных тканей. Кроме этого, ткань не должна вызывать аллергию и дискомфорт при контакте с кожей ребенка.
"Убедитесь, что костюм не оставит следов краски на коже ребёнка ... Не стесняйтесь понюхать костюм, он не должен издавать резкого химического запаха", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что шлемы и маски должны исключать риск удушья, а карнавальные игрушечные изделия (бороды, усы, парики, короны) должны быть пожаробезопасными.
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