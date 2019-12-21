В совете при президенте Польши назвали власти США "болванами"

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский издал книгу о польско-российских отношениях, в которой резко раскритиковал власти США, назвав их "болванами". Об этом пишет издание Dziennik Gazeta Prawna.
По словам профессора, Соединенные Штаты спекулируют на создании образа врага из России, в результате чего Польша отказывается от участия в международной политике.
"За несколько дней американцам удалось растратить накопленный в нашей стране за предыдущее столетие капитал симпатий. Но мы прекрасно знаем, что они болваны", — отмечает Модзелевский, комментируя Ближневосточную конференцию в Варшаве.
Кроме того, член президентского совета раскритиковал планы страны по закупке вооружений у США.
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"Мы, как обычно, выставили себя идиотами, покупая за миллиарды какие-то списанные вооружения у американцев, привыкших унижать своих покупателей", — отметил профессор.
Модзелевский добавил, что считает смехотворными протесты Польши против так называемого воссоединения Крыма с Россией. По его мнению, они напоминают жалобы обманутого ребенка.
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