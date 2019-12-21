Корабль "Орел" оказался способным на три полета к Луне вместо десяти

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Разрабатываемый в России новый пилотируемый космический корабль "Орел" не отвечает выданному Разрабатываемый в России новый пилотируемый космический корабль "Орел" не отвечает выданному "Роскосмосом" техническому заданию по количеству возможных полетов к Луне – вместо 10 он сможет совершить не более трех рейсов. Об этом говорится в материалах Ракетно-космической корпорации "Энергия" (разработчик "Орла"), имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В презентации генерального директора РКК "Энергия" Николая Севастьянова, представленной главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину 11 декабря, указано, что кратность использования каждого корабля "Орел" при полетах на орбиту искусственного спутника Земли составит 10, а на орбиту искусственного спутника Луны – три.

В то же время в техническом задании, утвержденном "Роскосмосом" в 2016 году и опубликованном на сайте госзакупок, говорится: "Кратность применения возвращаемого аппарата при выполнении околоземных полётов и полётов к Луне – 10" В сообщении на сайте госкорпорации за 2016 год указано еще большее количество полетов к Луне каждого экземпляра корабля – не менее 10.

Ранее из документов РКК "Энергия" РИА Новости стало известно, что дефицит финансирования разработки корабля составляет 18 миллиардов рублей. Средства требуются на доработку технических систем. В то же время глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал журналистам, что речь идет о средствах меньшего объема и необходимых на строительство наземной инфраструктуры на космодроме Восточный для подготовки к пилотируемым запускам.

Также сообщалось, что на сегодняшний день корабль, который еще находится в разработке, превышает заложенную в техническом задании массу на 2,3 тонны. В этой связи РКК "Энергия" разработало меры по снижению массы корабля с более чем 22 тонн до 21 тонны 200 килограммов. Снижение массы корабля необходимо для того, чтобы его могла вывести на орбиту ракета "Ангара" и, в будущем, ракета сверхтяжелого класса "Енисей".

Кроме того, сообщалось, что под полет четырех космонавтов к Луне и доставку 100 килограммов полезного груза в корабле "Орел" выделено 400 килограммов массы. Это требование ставит ограничение на суммарный вес экипажа – не более 80 килограммов на человека, учитывая 10-килогаммовый скафандр.

Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется уже десять лет. Первый испытательный запуск корабля в беспилотном варианте значился в планах на 2015 год, а первый пилотируемый полет наметили на 2018 год.

Сейчас первый испытательный запуск корабля "Орел" сдвинут на 2023 год на ракете "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, а в 2025 году пилотируемый полет корабля к Международной космической станции. В 2026 и 2027 годах также планируются полеты на "Ангаре", а в 2028 году – первый старт на ракете сверхтяжелого класса "Енисей". Тогда же, в 2028 году, летные испытания корабля планируется завершить и перейти к его эксплуатации. В 2029 году планируется облет на нем Луны, а в 2030-м - высадка российских космонавтов на ее поверхность.

Как сообщалось, Ракетно-космическая корпорация "Энергия" ведет изготовление двух первых экземпляров корабля "Орел": первый будет полноразмерным макетом для испытаний при первом пуске на "Ангаре-А5" в 2023 году и "Енисее" в 2028 году, а второй – полноценным многоразовым кораблем (10 полетов) для летных испытаний и последующей эксплуатации.