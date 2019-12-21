В Боливии избрали нового главу Верховного избирательного суда

Новый руководитель ранее работал в избирательной системе страны, пройдя весь карьерный путь от должности судьи регионального избирательного суда до председателя TSE (2004-2008). В период его председательства к власти в стране пришел экс-президент Эво Моралес.

После того, как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти страны объявили о проведении новых всеобщих выборов, первый тур должен пройти в середине марта. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах в качестве кандидата.