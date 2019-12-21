В Боливии избрали нового главу Верховного избирательного суда

МЕХИКО, 21 дек - РИА Новости. Пленум судей единогласным решением избрал в пятницу новым председателем Верховного избирательного суда Боливии (TSE) Сальвадора Ромеро Бальивиана, который занимал эту должность в 2004-2008 годах.
"Председателем избран Сальвадор Ромеро Бальивиан, вице-председателем - Мария Анхелика Руис Вака Диес", - говорится в сообщении на сайте суда.
Ромеро первым получил мандат судьи нового состава Верховного избирательного суда, который позволил ему участвовать в выборах, указом временного президента страны Жанин Аньес, в то время как его заместитель была назначена на пост решением законодательного собрания.
Новый руководитель ранее работал в избирательной системе страны, пройдя весь карьерный путь от должности судьи регионального избирательного суда до председателя TSE (2004-2008). В период его председательства к власти в стране пришел экс-президент Эво Моралес.
Вопрос организации и контроля за электоральным процессом является основной задачей временного правительства Боливии и президента Жанин Аньес. Согласно сообщению TSE, c избранием нового председателя официально начинается избирательный процесс 2020 года.
Ранее по обвинениям в нарушениях избирательного законодательства, описанных в докладе наблюдателей Организации американских государств, были задержаны все судьи и председатель прошлого состава TSE, а также ряд руководителей и сотрудников региональных судов.
Задержанным вменяют более десяти преступлений, связанных с нарушениями избирательного регламента.
После того, как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти страны объявили о проведении новых всеобщих выборов, первый тур должен пройти в середине марта. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах в качестве кандидата.