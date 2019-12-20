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В Боливии задержали всех судей Верховного избирательного суда
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РИА Новости

В Боливии задержали всех судей Верховного избирательного суда

21:41 20.12.2019 (обновлено: 21:42 20.12.2019)
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© РИА Новости / Олег ВязьмитиновЖители Боливии ао аремя выборов президента
Жители Боливии ао аремя выборов президента
© РИА Новости / Олег Вязьмитинов
Жители Боливии ао аремя выборов президента. Архивное фото
МЕХИКО, 20 дек - РИА Новости. Последняя из остававшихся на свободе судей Верховного избирательного суда Боливии Лидия Ириарте была задержана в пятницу утром и даёт показания по обвинениям в махинациях на октябрьских выборах президента, сообщает издание Deber.
"Экс-судья Верховного избирательного суда (TSE) Лидия Ириарте была задержана в пятницу утром сотрудниками Особых сил по борьбе с преступностью", - говорится в сообщении.
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Ириарте обвиняют в фальсификациях на выборах в октябре 2019 года. Ранее по обвинению в нарушениях избирательного законодательства, описанных в докладе наблюдателей Организации американских государств, были задержаны председатель TSE, его заместители и сотрудники региональных избиркомов.
Сотрудникам избирательных судов вменяют более десяти преступлений, связанных с нарушениями избирательного регламента.
После того, как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти страны объявили о проведении новых всеобщих выборов, первый тур должен пройти в середине марта. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах в качестве кандидата.
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Жанин АньесСмена власти в БоливииЭво МоралесБоливияВ мире
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