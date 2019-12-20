В Боливии задержали всех судей Верховного избирательного суда

"Экс-судья Верховного избирательного суда (TSE) Лидия Ириарте была задержана в пятницу утром сотрудниками Особых сил по борьбе с преступностью", - говорится в сообщении.

Моралес заявил, что данные доклада ОАГ говорят о его победе на выборах

Моралес заявил, что данные доклада ОАГ говорят о его победе на выборах

Ириарте обвиняют в фальсификациях на выборах в октябре 2019 года. Ранее по обвинению в нарушениях избирательного законодательства, описанных в докладе наблюдателей Организации американских государств, были задержаны председатель TSE, его заместители и сотрудники региональных избиркомов.