В Боливии задержали всех судей Верховного избирательного суда

"Экс-судья Верховного избирательного суда (TSE) Лидия Ириарте была задержана в пятницу утром сотрудниками Особых сил по борьбе с преступностью", - говорится в сообщении.
Ириарте обвиняют в фальсификациях на выборах в октябре 2019 года. Ранее по обвинению в нарушениях избирательного законодательства, описанных в докладе наблюдателей Организации американских государств, были задержаны председатель TSE, его заместители и сотрудники региональных избиркомов.
Сотрудникам избирательных судов вменяют более десяти преступлений, связанных с нарушениями избирательного регламента.
После того, как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти страны объявили о проведении новых всеобщих выборов, первый тур должен пройти в середине марта. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах в качестве кандидата.