Пушков сравнил Украину с "глубокой культурной провинцией"

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков осудил в своем Twitter действия неизвестных, которые повредили памятник Максиму Горькому на Украине, заявив, что это показывает низкий уровень культуры в стране.
Сенатор рассказал, кто мог совершить подобные действия.
"На деле это известно, кто: те, кто кроме смс, в жизни ничего не читал, и для кого памятник может быть поставлен либо Бандере, либо Шухевичу – третьего не дано", – заявил Пушков.
По его мнению, такие события показывают, что Украина уверенно идет к положению "глубокой культурной провинции".
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