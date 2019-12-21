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Пушков сравнил Украину с "глубокой культурной провинцией"
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РИА Новости

Пушков сравнил Украину с "глубокой культурной провинцией"

02:57 21.12.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков осудил в своем Twitter действия неизвестных, которые повредили памятник Максиму Горькому на Украине, заявив, что это показывает низкий уровень культуры в стране.
Ранее пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины сообщила, что на проспекте Новобаварский в Харькове обнаружили сваленный памятник русскому и советскому писателю.
Сенатор рассказал, кто мог совершить подобные действия.

"На деле это известно, кто: те, кто кроме смс, в жизни ничего не читал, и для кого памятник может быть поставлен либо Бандере, либо Шухевичу – третьего не дано", – заявил Пушков.

По его мнению, такие события показывают, что Украина уверенно идет к положению "глубокой культурной провинции".
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Ситуация на УкраинеАлексей ПушковМаксим ГорькийХарьковУкраинаВ мире
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