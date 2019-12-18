В Харькове неизвестные повредили памятник Максиму Горькому

КИЕВ, 18 дек — РИА Новости. Неизвестные повредили памятник писателю Максиму Горькому в Харькове, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Сваленный памятник Максиму Горькому на проспекте Новобаварский, 87, обнаружил работник коммунального предприятия во время обхода территории", — говорится в сообщении. Указывается, что сообщение о повреждении памятника поступило в среду утром.
© Фото : Полиция Харьковской областиПоврежденный памятник писателю Максиму Горькому в Харькове
© Фото : Полиция Харьковской области
Поврежденный памятник писателю Максиму Горькому в Харькове
На месте работают правоохранители, они выясняют все обстоятельства происшествия.
20 ноября, 12:30В Харькове вандалы облили красной краской памятник Жукову