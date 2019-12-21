В США назвали число остающихся под стражей в Сирии боевиков ИГ*

ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Около двух тысяч боевиков террористической организации Около двух тысяч боевиков террористической организации ИГ * остаются под стражей в Сирии , сообщил на брифинге в госдепе высокопоставленный чиновник администрации США

Кроме того, в Сирии находятся около 70 тысяч их жен и детей, добавил он.

"В настоящее время в Сирии находятся под стражей около двух тысяч иностранных боевиков ИГ*, еще около 70 тысяч женщин и детей, являющихся членами семей ИГ*", - заявил представитель администрации.

По его словам, в 2019 году США приняли обратно восемь своих граждан, шесть из них преследуются по закону.

В Соединенные Штаты также вернули 15 детей.

Лидер по репатриации своих граждан из Сирии - Казахстан, он принял сотни человек, Босния и Герцеговина репатриировала 25 своих граждан. "Это касается как боевиков, так и членов семьей, связанных с ИГ*", - добавил чиновник.