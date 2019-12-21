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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-21T02:30+0300
https://ria.ru/20191221/1562668916.html
В США назвали число остающихся под стражей в Сирии боевиков ИГ*
https://cdn23.img.ria.ru/images/155170/44/1551704428_0:202:3072:1930_1036x0_80_0_0_2e7797f3f4290a4764e1e7e461fb1cf3.jpg
РИА Новости

В США назвали число остающихся под стражей в Сирии боевиков ИГ*

02:28 21.12.2019 (обновлено: 02:30 21.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ситуация в Сирии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Около двух тысяч боевиков террористической организации ИГ* остаются под стражей в Сирии, сообщил на брифинге в госдепе высокопоставленный чиновник администрации США.
Кроме того, в Сирии находятся около 70 тысяч их жен и детей, добавил он.

"В настоящее время в Сирии находятся под стражей около двух тысяч иностранных боевиков ИГ*, еще около 70 тысяч женщин и детей, являющихся членами семей ИГ*", - заявил представитель администрации.

По его словам, в 2019 году США приняли обратно восемь своих граждан, шесть из них преследуются по закону.
В Соединенные Штаты также вернули 15 детей.
Лидер по репатриации своих граждан из Сирии - Казахстан, он принял сотни человек, Босния и Герцеговина репатриировала 25 своих граждан. "Это касается как боевиков, так и членов семьей, связанных с ИГ*", - добавил чиновник.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
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Война в СирииВойна в СирииИсламское государствоСирияСШАВ мире
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