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Джонсон посетит базу НАТО в Эстонии
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РИА Новости

Джонсон посетит базу НАТО в Эстонии

01:37 21.12.2019 (обновлено: 01:40 21.12.2019)
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПремьер-министр Борис Джонсон
Премьер-министр Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Премьер-министр Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 21 дек – РИА Новости, Наталья Копылова. Британский премьер Борис Джонсон в ходе своего визита в Эстонию в субботу встретится с эстонским коллегой Юри Ратасом, а также навестит британских военных, проходящих службу на базе НАТО в городе Тапа. Об этом накануне визита Джонсона в Таллин сообщила канцелярия британского премьера.
Ожидается, что визит Джонсона в Эстонию будет приурочен к празднованию Рождества, а также послужит укреплению отношений с Эстонией в рамках сотрудничества в НАТО.
Джонсон встретится с британскими военными на базе в Тапе, где проходят службу 850 человек. В программе визита экскурсия по территории базы, осмотр военной техники и рождественский обед с военнослужащими.
Джонсон также проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Эстонии.
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"В этом году наши военные усилия в Эстонии были огромными. Британские войска составляют большую часть миссии НАТО в стране, истребители "Тайфун", базирующиеся в Эстонии, пытались перехватить российские самолеты, направлявшиеся в воздушное пространство НАТО, а британские ударные вертолеты Apache и Wildcat увеличили усилия НАТО по укреплению нашей безопасности, внушили доверие нашим союзникам и сдержали наших противников", - сказал Джонсон накануне визита.
"Поэтому в это время года мы все должны воспользоваться моментом, чтобы быть благодарными за жертвы, принесенные нашими военными, многие из которых будут проводить Рождество на наших дислокациях и базах по всему миру - будь то страны Балтии, Украина или Афганистан, а также в Великобритании", - добавил премьер.
Как говорится в сообщении, с мая по сентябрь британские истребители в Эстонии в общей сложности 21 раз перехватили 56 российских самолетов, пролетавших в небе над страной.
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Юри РатасБорис ДжонсонНАТОВеликобританияЭстонияБезопасностьВ мире
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