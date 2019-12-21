В Узбекистане наступил "день тишины" перед выборами в парламент

ТАШКЕНТ, 21 дек - РИА Новости. "День тишины" наступил в "День тишины" наступил в Узбекистане в субботу - в стране состоятся выборы в нижнюю палату парламента, и любая агитация приостановлена за день до них.

Нынешние парламентские выборы в Узбекистане будут шестыми после объявления страной независимости. Двухпалатный парламент в республике был впервые сформирован в 2005 году. В законодательной (нижней) палате на постоянной основе сроком на пять лет работают 150 депутатов.

По итогам выборов в декабре 2014 года четыре зарегистрированные на тот момент партии - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия Узбекистана "Адолат" ("Справедливость") - распределили 135 мест. Кроме того, 15 мест было предоставлено депутатам от действующего тогда еще Экологического движения Узбекистана. В ныне действующем парламенте большинство мест принадлежат УзЛиДеП (52 депутата) и "Миллий тикланиш" (36).

Кодекс избирательной честности

После 2014 года в избирательное законодательство Узбекистана были внесены существенные изменения. В феврале 2019 года президент страны Шавкат Мирзиеев подписал закон об утверждении Избирательного кодекса страны. Он объединил пять действующих до настоящего времени законов в данной сфере, а также ввел ряд новых норм, исключил устаревшие положения.

В числе нововведений - в кодексе исключены ограничения по участию в выборах граждан, содержащихся в местах лишения свободы за преступления, не представляющие серьезной общественной опасности. Также внедрен единый избирательный бюллетень как для досрочного, так и для основного голосования в день выборов. Кодекс регламентирует порядок функционирования единого электронного списка избирателей (ЕЭСИ) Узбекистана, что позволит обеспечить принцип "один избиратель – один голос". Система прошла тестирование во время выборов в районные советы народных депутатов Ташкента в декабре 2017 года.

Согласно кодексу, квоту на депутатские места, которая предоставлялась Экологическому движению Узбекистана, отменят. В январе этого года движение было преобразовано в Экологическую партию, и она уже будет бороться за места в нижней палате парламента вместе со всеми. Кроме того, партиям передано исключительное право на выдвижение кандидатов в депутаты в районные и городские советы народных депутатов.

В начале ноября все пять допущенных к выборам партий выдвинули по 150 кандидатов, соответственно количеству избирательных округов. ЦИК Узбекистана 15 ноября зарегистрировал всех 750 кандидатов, 16 ноября они приступили к предвыборной агитации, которая завершилась 20 декабря. По сравнению с предыдущими выборами, в новый состав законодательной палаты идут около 65% новых кандидатов, при этом значительная их часть моложе 40 лет. Кроме того, нынешняя избирательная кампания также отличается высоким процентом участия в них женщин - 41% от общего числа кандидатов против около 30% в прежние годы.

Голоса мигрантов будут учтены

Главная особенность предстоящих выборов - впервые граждане Узбекистана, проживающие за рубежом и не состоящие на консульском учете, смогут участвовать в голосовании. Прежде зарубежные наблюдатели критиковали власти республики за фактическое исключение из процесса голосования узбекистанцев, временно находящихся за пределами страны, прежде всего, трудовых мигрантов.

По официальным данным, за пределами страны с более 33-миллионным населением в настоящий момент проживают более 2,5 миллиона узбекистанцев, в том числе в РФ – около 2 миллионов человек.

В ЕЭСИ в этот раз включены более 20,5 миллиона граждан, в том числе около 1,7 миллиона человек прикреплены к избирательным участкам, созданным за рубежом. На выборах в 2014 году в этот список были включены чуть более 13 тысяч человек, зарегистрированных в консульствах. Теперь же граждане Узбекистана, находящихся за границей, могут самостоятельно обратиться в письменной форме о включении в список избирателей в участковую избирательную комиссию, образованную при дипмиссиях за рубежом. Для этого требуются лишь данные, содержащиеся в паспорте, и контакты.

В Центризбиркоме сообщили, что для проведения выборов образовано 10 306 избирательных участков, 55 из них – в 36 странах, в том числе восемь постоянных и 57 передвижных участков на территории РФ. В частности, были организованы семь участков на территории дипмиссии в Москве и при генконсульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Екатеринбурге. Кроме того, участок для голосования открыт в Москве в представительстве Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений республики. Все они заработали уже в ходе досрочного голосования, которое проходило 12-18 декабря. В соответствии с законодательством, для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей.

Агитация заходит в интернет

Власти Узбекистана проводят нынешние выборы под лозунгом "Новый Узбекистан – новые выборы". Как и предыдущие выборы в 2014 году, нынешние также пройдут без exit-polls, которые запрещены избирательным законодательством. Однако значительное место в подготовке к ним отводится внедрению новых информационных технологий, а также интернета и соцсетей.

Председатель ЦИК Мирза-Улугбек Абдусаломов сообщил журналистам, что 20 из 150 избирательных округов на выборах будут оснащены оборудованием для идентификации избирателей с использованием биометрических данных. Кроме того, впервые в режиме онлайн будет создана возможность наблюдения за ходом выборов на 60 избирательных участках.

"Социальные сети, в частности Facebook и Telegram, являются одними из наиболее заметных форм предвыборной агитации", - говорится в промежуточном мониторинге миссия по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, обнародованном на сайте организации. Миссия также отмечает "активность независимых блогеров, которые рассматриваются как наиболее важный источник независимых комментариев".

Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что "избирательная кампания проходит в спокойной атмосфере, в духе открытой конкуренции и на высоком организационном уровне". В промежуточном отчете миссия стран Содружества отметила, что для избирателей с ограниченными физическими возможностями предусматривается оборудование избирательных участков пандусами, специальными кабинами для голосования, изготовление трафаретов для заполнения избирательных бюллетеней, выполненных шрифтом Брайля, предоставление увеличительных стекол (луп) для незрячих и слабовидящих избирателей.

За выборами будут следить почти 140 тысяч местных наблюдателей и более 800 международных, а также от различных организаций, включая СНГ, Шанхайскую организацию сотрудничества и ОБСЕ. Последняя впервые прислала на парламентские выборы в Узбекистан полномасштабную миссию из почти 300 человек, впервые направила своих наблюдателей и Парламентская ассамблея ОБСЕ. Делегацию российского Центризбиркома возглавит заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. На выборы также прибыл вице-спикер Совфеда РФ Ильяс Умаханов.