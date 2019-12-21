Блогер рассказал, как сбросил Gelandewagen с вертолета в Карелии

"Машина постоянно причиняла мне неудобства. Самое главное — с ремонтом. Я спустился на подземную парковку, сел в машину, выехал на улицу — она тарахтит, скрипит. Я думаю: "Разбить бы ее", — заявил Мороз.

Молодой человек отметил, что на подготовку к реализации плана ушло примерно два месяца. Он признался, что хотел "впечатлить свою аудиторию". При этом блогер не считает, что он перегнул палку.