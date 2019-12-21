Блогер рассказал, как сбросил Gelandewagen с вертолета в Карелии

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Блогер Игорь Мороз рассказал в интервью РЕН ТВ, что идея сбросить с вертолета внедорожник Mercedes Gelandewagen "возникла очень легко и спонтанно".
Ранее в Сети появилось видео, как на аэродроме в Карелии двое жителей Москвы сбросили с вертолета Ми-8 внедорожник Gelandewagen 1995 года выпуска, крепившийся на тросах. В Управлении на транспорте МВД по СЗФО организовали проверку инцидента. Сообщалось, что сотрудникам аэропорта за 20 минут полета заплатили 250 тысяч рублей.
Блогер сравнил намерение сбросить внедорожник с вертолета с желанием "стукнуть медленно работающий смартфон".
"Машина постоянно причиняла мне неудобства. Самое главное — с ремонтом. Я спустился на подземную парковку, сел в машину, выехал на улицу — она тарахтит, скрипит. Я думаю: "Разбить бы ее", — заявил Мороз.
Молодой человек отметил, что на подготовку к реализации плана ушло примерно два месяца. Он признался, что хотел "впечатлить свою аудиторию". При этом блогер не считает, что он перегнул палку.