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2019-12-21T09:50+0300
https://ria.ru/20191221/1562668227.html
Блогер рассказал, как сбросил Gelandewagen с вертолета в Карелии
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РИА Новости

Блогер рассказал, как сбросил Gelandewagen с вертолета в Карелии

00:47 21.12.2019 (обновлено: 09:50 21.12.2019)
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Блогер Игорь Мороз рассказал в интервью РЕН ТВ, что идея сбросить с вертолета внедорожник Mercedes Gelandewagen "возникла очень легко и спонтанно".
Ранее в Сети появилось видео, как на аэродроме в Карелии двое жителей Москвы сбросили с вертолета Ми-8 внедорожник Gelandewagen 1995 года выпуска, крепившийся на тросах. В Управлении на транспорте МВД по СЗФО организовали проверку инцидента. Сообщалось, что сотрудникам аэропорта за 20 минут полета заплатили 250 тысяч рублей.
Блогер сравнил намерение сбросить внедорожник с вертолета с желанием "стукнуть медленно работающий смартфон".

"Машина постоянно причиняла мне неудобства. Самое главное — с ремонтом. Я спустился на подземную парковку, сел в машину, выехал на улицу — она тарахтит, скрипит. Я думаю: "Разбить бы ее", — заявил Мороз.

Молодой человек отметил, что на подготовку к реализации плана ушло примерно два месяца. Он признался, что хотел "впечатлить свою аудиторию". При этом блогер не считает, что он перегнул палку.
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Mercedes GelandewagenМи-8МоскваКарелияПроисшествия
Популярные комментарии
На что только не идут порой эти так называемые "блогеры", чтобы "впечатлить свою аудиторию"...Это диагноз
21 декабря, 05:13
С Светлана Светлая
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