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В Карелии двое москвичей сбросили c вертолета Mercedes Gelandewagen
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РИА Новости

В Карелии двое москвичей сбросили c вертолета Mercedes Gelandewagen

03:24 20.12.2019 (обновлено: 12:51 20.12.2019)
84256
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Карелии двое жителей Москвы сбросили с вертолета внедорожник Mercedes Gelandewagen. Об этом сообщает местное издание "Столица на Онего", кадры сброса автомобиля с высоты опубликованы в соцсетях.
На ролике видно, как вертолет Ми-8 несет Gelandewagen на тросе, а затем сбрасывает.
Как сообщили "Столице на Онего" представители аэропорта Пески, двое москвичей заплатили за 20 минут полета 250 тысяч рублей.
"Это беспрецедентный случай. Такого еще в Карелии не было", — рассказали изданию в Песках.
В воздушной гавани добавили, что остатки разбитого автомобиля 1995 года выпуска отвезли на металлолом.
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Mercedes GelandewagenМи-8МоскваКарелияОбщество
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20 декабря, 05:05
Руслан Тлеуж
156811212
Одно слово - москвичи.
20 декабря, 05:12
laskab1
1061311440
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