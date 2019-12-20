В Карелии двое москвичей сбросили c вертолета Mercedes Gelandewagen

На ролике видно, как вертолет Ми-8 несет Gelandewagen на тросе, а затем сбрасывает.

Как сообщили "Столице на Онего" представители аэропорта Пески, двое москвичей заплатили за 20 минут полета 250 тысяч рублей.

"Это беспрецедентный случай. Такого еще в Карелии не было", — рассказали изданию в Песках.