В Карелии двое москвичей сбросили c вертолета Mercedes Gelandewagen

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Карелии двое жителей Москвы сбросили с вертолета внедорожник Mercedes Gelandewagen. Об этом сообщает местное издание "Столица на Онего", кадры сброса автомобиля с высоты опубликованы в соцсетях.
На ролике видно, как вертолет Ми-8 несет Gelandewagen на тросе, а затем сбрасывает.
Как сообщили "Столице на Онего" представители аэропорта Пески, двое москвичей заплатили за 20 минут полета 250 тысяч рублей.
"Это беспрецедентный случай. Такого еще в Карелии не было", — рассказали изданию в Песках.
В воздушной гавани добавили, что остатки разбитого автомобиля 1995 года выпуска отвезли на металлолом.