Вперед в СССР: советское наследие объединяет города и страны

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Светлана Баева. В Новой Третьяковке представили "Город завтрашнего дня". Кремлевский дворец, Дом отдыха Союза писателей в Армении и сам выставочный центр на Крымском валу, где обосновался музей, оказались участниками передвижной выставки Гете-института, посвященной советскому модернизму. Здания, построенные в этом стиле, уже фигурируют в путеводителях. Экспозиция побывала в Ереване, Минске, после Москвы отправится в Новосибирск, Киев и Тбилиси. О том, что посмотреть на выставке и в городах, где ее показывают, — в материале РИА Новости.

Имеешь дело с сокровищем

"В центре внимания — советский город как модель будущего общества, — объясняет директор Гете-института в Москве Хайке Улиг. — Мы говорим об утопическом наследии модернистов, о том, как этот стиль зарождался 100 лет назад и как воспринимается сегодня".

Эксперты уточняют, что архитектура советского модернизма второй половины ХХ века тесно связана с авангардом 1920-х, с традициями Баухауса того же времени.

Например, Белый город Тель-Авива, застроенный домами в этом стиле, не только популярен у туристов, но и вошел в список ЮНЕСКО. Судьба советского наследия пока под вопросом.

Памятники модернизма сохранились по всей территории СССР. "Это очень разная эстетика, разный подход к архитектуре, — рассказывает куратор экспозиции Рубен Аревшатян. — Что-то осталось, что-то мы смогли отвоевать, что-то ушло".

Порой неожиданно выясняется: ты имеешь дело с сокровищем, на которое до этого не обращал никакого внимания".

Москва: раскрыть смысл через пространство

"Мы представляем очень важную для нас тему — советский модернизм, включая историю выставочного центра на Крымском валу, где мы и находимся, — подчеркивает Фаина Балаховская, советник гендиректора Государственной Третьяковской галереи. — Открывается выставка экспозицией автора проекта этого здания архитектора Николая Сукояна". Сама Новая Третьяковка выступает частью выставки, раскрывая ее смыслы через пространство.

Один из стендов, по словам Рубена Аревшатяна, посвящен тому, как разрушались легендарные советские здания. "Мы, к примеру, включили в подборку московский кинотеатр "Соловей", который сейчас демонтируют", — отметил он.

Многие столичные здания советского модернизма уже фигурируют в путеводителях и привлекают туристов. Например, Кремлевский дворец съездов, Останкинская телебашня, Театр на Таганке.

Есть трамвайно-пешеходные экскурсии с осмотром образцов советского модернизма. "Наиболее пластичные и необычные формы, на мой взгляд, у Даниловского рынка. Своей брутальностью поражают "Дом атомщика" и "Дом-корабль", — говорит историк архитектуры, автор проекта инженерных экскурсий по Москве Айрат Багаутдинов. Также он приводит в пример Центральный экономико-математический институт РАН, известный, как "Дом с ухом".

"Здание правительства Москвы на Новом Арбате удивляло экскурсантов тем, что внутри там очень изящные и продуманные интерьеры, мозаика", — добавляет он.

Армения: писатели отдыхают

Один из самых ярких и необычных образцов этого стиля в Армении — Дом отдыха Союза писателей на озере Севан (в первую очередь — его столовая с панорамным видом). На выставке в Ереване этому объекту выделили отдельный стенд. В 2012 году Дом отдыха попал на обложку книги, изданной к выставке советского модернизма в Вене.

"После публикации путешественники из разных стран специально приезжали на озеро Севан, чтобы увидеть и сфотографировать памятник архитектуры", — подчеркивает Аревшатян.

© Sputnik / Aram Nersesyan Дом отдыха Союза писателей Армении 1 из 3 Дом отдыха Союза писателей Армении © Sputnik / Aram Nersesyan © Sputnik / Aram Nersesyan Дом отдыха Союза писателей Армении 2 из 3 Дом отдыха Союза писателей Армении © Sputnik / Aram Nersesyan © РИА Новости / Александр Гальперин Ремонт кровли Дома отдыха Союза писателей Армении 3 из 3 Ремонт кровли Дома отдыха Союза писателей Армении © РИА Новости / Александр Гальперин 1 из 3 Дом отдыха Союза писателей Армении © Sputnik / Aram Nersesyan 2 из 3 Дом отдыха Союза писателей Армении © Sputnik / Aram Nersesyan 3 из 3 Ремонт кровли Дома отдыха Союза писателей Армении © РИА Новости / Александр Гальперин

Здание полностью сохранило уникальный облик и назначение: принимает туристов.

Особенно популярно это сооружение у гостей из Германии и тех, кто своими глазами хочет увидеть чудо советского зодчества. Но здание нуждается в капитальном ремонте.

Минск: город — герой, труженик, а еще — науки и искусства

В столице Белоруссии выставка прошла во Дворце искусства. "Само здание как экспонат", — говорили посетители.

"В Минске мы представляли белорусский контекст, который сфокусирован на типологическом домостроении", — пояснил куратор экспозиции.

Как пример — микрорайон "Восток-1" 1960-х годов, "золотые ворота" Минска. Белые шестнадцатиэтажные дома необычный формы, мозаичные панно на проспекте Независимости: "Минск — город-герой", "Минск — город-труженик", "Минск — город науки", "Минск — город искусства".

Ну а символом советского модернизма в белорусской столице называют Дворец спорта: закаленное стекло, мрамор, ассиметричные трибуны.

От Новосибирска до Тбилиси через Киев

"Город завтрашнего дня" в апреле приедет в Новосибирск, где тоже хватает советского модернизма: комплексы научных городков, кинотеатры, магазины, Ледовый дворец спорта, бассейн "Нептун". В Киеве (следующий пункт назначения выставки) это "Летающая тарелка" около станции метро "Лыбедская" или, например, то ли космический, то ли подводный отель "Салют".

В Тбилиси еще в 1970-х годах всех удивил инженерный корпус Министерства автодорог Грузии (сейчас там штаб-квартира Банка Грузии). Это здание строили по принципу минимального использования земли, чтобы оставить место для растений.