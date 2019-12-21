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Культура
2019-12-21T09:37+0300
https://ria.ru/20191221/1562666184.html
Вперед в СССР: советское наследие объединяет города и страны
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РИА Новости

Вперед в СССР: советское наследие объединяет города и страны

09:36 21.12.2019 (обновлено: 09:37 21.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВыставка "Город завтрашнего дня" в Москве
Выставка Город завтрашнего дня в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Светлана Баева. В Новой Третьяковке представили "Город завтрашнего дня". Кремлевский дворец, Дом отдыха Союза писателей в Армении и сам выставочный центр на Крымском валу, где обосновался музей, оказались участниками передвижной выставки Гете-института, посвященной советскому модернизму. Здания, построенные в этом стиле, уже фигурируют в путеводителях. Экспозиция побывала в Ереване, Минске, после Москвы отправится в Новосибирск, Киев и Тбилиси. О том, что посмотреть на выставке и в городах, где ее показывают, — в материале РИА Новости.

Имеешь дело с сокровищем

"В центре внимания — советский город как модель будущего общества, — объясняет директор Гете-института в Москве Хайке Улиг. — Мы говорим об утопическом наследии модернистов, о том, как этот стиль зарождался 100 лет назад и как воспринимается сегодня".
Эксперты уточняют, что архитектура советского модернизма второй половины ХХ века тесно связана с авангардом 1920-х, с традициями Баухауса того же времени.
Например, Белый город Тель-Авива, застроенный домами в этом стиле, не только популярен у туристов, но и вошел в список ЮНЕСКО. Судьба советского наследия пока под вопросом.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетители изучают выставку "Город завтрашнего дня" в Новой Третьяковской галерее.

Выставка Город завтрашнего дня в Москве
1 из 9

Посетители изучают выставку "Город завтрашнего дня" в Новой Третьяковской галерее.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетительница на выставке "Город завтрашнего дня"

Выставка Город завтрашнего дня в Москве
2 из 9

Посетительница на выставке "Город завтрашнего дня"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

"Город завтрашнего дня" в Новой Третьяковской галерее.

Выставка Город завтрашнего дня в Москве
3 из 9

"Город завтрашнего дня" в Новой Третьяковской галерее.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЭкскурсия по передвижной выставке Гёте-Института "Город завтрашнего дня" в Новой Третьяковской галерее.
Выставка Город завтрашнего дня в Москве
4 из 9
Экскурсия по передвижной выставке Гёте-Института "Город завтрашнего дня" в Новой Третьяковской галерее.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетители на передвижной выставке Гёте-Института в Новой Третьяковской галерее.

Выставка Город завтрашнего дня в Москве
5 из 9

Посетители на передвижной выставке Гёте-Института в Новой Третьяковской галерее.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительница изучает материалы выставки "Город завтрашнего дня" в Новой Третьяковской галерее.
Выставка Город завтрашнего дня в Москве
6 из 9
Посетительница изучает материалы выставки "Город завтрашнего дня" в Новой Третьяковской галерее.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Примеры советского модернизма на выставке "Город завтрашнего дня" в Новой Третьяковской галерее.

Выставка Город завтрашнего дня в Москве
7 из 9

Примеры советского модернизма на выставке "Город завтрашнего дня" в Новой Третьяковской галерее.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Экспозиция передвижной выставки Гёте-Института "Город завтрашнего дня"

Выставка Город завтрашнего дня в Москве
8 из 9

Экспозиция передвижной выставки Гёте-Института "Город завтрашнего дня"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПлан Магнитогорска на выставке "Город завтрашнего дня" в Новой Третьяковской галерее.
Выставка Город завтрашнего дня в Москве
9 из 9
План Магнитогорска на выставке "Город завтрашнего дня" в Новой Третьяковской галерее.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 9

Посетители изучают выставку "Город завтрашнего дня" в Новой Третьяковской галерее.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 9

Посетительница на выставке "Город завтрашнего дня"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 9

"Город завтрашнего дня" в Новой Третьяковской галерее.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
4 из 9
Экскурсия по передвижной выставке Гёте-Института "Город завтрашнего дня" в Новой Третьяковской галерее.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
5 из 9

Посетители на передвижной выставке Гёте-Института в Новой Третьяковской галерее.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
6 из 9
Посетительница изучает материалы выставки "Город завтрашнего дня" в Новой Третьяковской галерее.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
7 из 9

Примеры советского модернизма на выставке "Город завтрашнего дня" в Новой Третьяковской галерее.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
8 из 9

Экспозиция передвижной выставки Гёте-Института "Город завтрашнего дня"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
9 из 9
План Магнитогорска на выставке "Город завтрашнего дня" в Новой Третьяковской галерее.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Памятники модернизма сохранились по всей территории СССР. "Это очень разная эстетика, разный подход к архитектуре, — рассказывает куратор экспозиции Рубен Аревшатян. — Что-то осталось, что-то мы смогли отвоевать, что-то ушло".

Порой неожиданно выясняется: ты имеешь дело с сокровищем, на которое до этого не обращал никакого внимания".

Москва: раскрыть смысл через пространство

"Мы представляем очень важную для нас тему — советский модернизм, включая историю выставочного центра на Крымском валу, где мы и находимся, — подчеркивает Фаина Балаховская, советник гендиректора Государственной Третьяковской галереи. — Открывается выставка экспозицией автора проекта этого здания архитектора Николая Сукояна". Сама Новая Третьяковка выступает частью выставки, раскрывая ее смыслы через пространство.
Один из стендов, по словам Рубена Аревшатяна, посвящен тому, как разрушались легендарные советские здания. "Мы, к примеру, включили в подборку московский кинотеатр "Соловей", который сейчас демонтируют", — отметил он.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОстанкинская телебашня в Москве
Останкинская телебашня в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Останкинская телебашня в Москве
Многие столичные здания советского модернизма уже фигурируют в путеводителях и привлекают туристов. Например, Кремлевский дворец съездов, Останкинская телебашня, Театр на Таганке.
Есть трамвайно-пешеходные экскурсии с осмотром образцов советского модернизма. "Наиболее пластичные и необычные формы, на мой взгляд, у Даниловского рынка. Своей брутальностью поражают "Дом атомщика" и "Дом-корабль", — говорит историк архитектуры, автор проекта инженерных экскурсий по Москве Айрат Багаутдинов. Также он приводит в пример Центральный экономико-математический институт РАН, известный, как "Дом с ухом".
"Здание правительства Москвы на Новом Арбате удивляло экскурсантов тем, что внутри там очень изящные и продуманные интерьеры, мозаика", — добавляет он.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Москву с верхнего этажа МГУ
Вид на Москву с верхнего этажа МГУ
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на Москву с верхнего этажа МГУ

Армения: писатели отдыхают

Один из самых ярких и необычных образцов этого стиля в Армении — Дом отдыха Союза писателей на озере Севан (в первую очередь — его столовая с панорамным видом). На выставке в Ереване этому объекту выделили отдельный стенд. В 2012 году Дом отдыха попал на обложку книги, изданной к выставке советского модернизма в Вене.
"После публикации путешественники из разных стран специально приезжали на озеро Севан, чтобы увидеть и сфотографировать памятник архитектуры", — подчеркивает Аревшатян.
© Sputnik / Aram NersesyanДом отдыха Союза писателей Армении
Дом отдыха Союза писателей Армении
1 из 3
Дом отдыха Союза писателей Армении
© Sputnik / Aram Nersesyan
© Sputnik / Aram NersesyanДом отдыха Союза писателей Армении
Дом отдыха Союза писателей Армении
2 из 3
Дом отдыха Союза писателей Армении
© Sputnik / Aram Nersesyan
© РИА Новости / Александр Гальперин

Ремонт кровли Дома отдыха Союза писателей Армении

Рабочие проводят ремонт кровли Дома отдыха Союза писателей Армении, расположенного на побережье озера Севан в Армении.
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Ремонт кровли Дома отдыха Союза писателей Армении

© РИА Новости / Александр Гальперин
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Дом отдыха Союза писателей Армении
© Sputnik / Aram Nersesyan
2 из 3
Дом отдыха Союза писателей Армении
© Sputnik / Aram Nersesyan
3 из 3

Ремонт кровли Дома отдыха Союза писателей Армении

© РИА Новости / Александр Гальперин
Здание полностью сохранило уникальный облик и назначение: принимает туристов.
Особенно популярно это сооружение у гостей из Германии и тех, кто своими глазами хочет увидеть чудо советского зодчества. Но здание нуждается в капитальном ремонте.

Минск: город — герой, труженик, а еще — науки и искусства

В столице Белоруссии выставка прошла во Дворце искусства. "Само здание как экспонат", — говорили посетители.
"В Минске мы представляли белорусский контекст, который сфокусирован на типологическом домостроении", — пояснил куратор экспозиции.
CC BY-SA 3.0 / Hanna Zelenko / Микрорайон "Восток-1" в Минске
Микрорайон Восток-1 в Минске
1 из 2
Микрорайон "Восток-1" в Минске
CC BY-SA 3.0 / Hanna Zelenko /
© Depositphotos / arcadi1962Микрорайон "Восток" в Минске
Микрорайон Восток в Минске
2 из 2
Микрорайон "Восток" в Минске
© Depositphotos / arcadi1962
1 из 2
Микрорайон "Восток-1" в Минске
CC BY-SA 3.0 / Hanna Zelenko /
2 из 2
Микрорайон "Восток" в Минске
© Depositphotos / arcadi1962
Как пример — микрорайон "Восток-1" 1960-х годов, "золотые ворота" Минска. Белые шестнадцатиэтажные дома необычный формы, мозаичные панно на проспекте Независимости: "Минск — город-герой", "Минск — город-труженик", "Минск — город науки", "Минск — город искусства".
Ну а символом советского модернизма в белорусской столице называют Дворец спорта: закаленное стекло, мрамор, ассиметричные трибуны.
© РИА Новости / Руслан КривобокДворец спорта в Минске
Дворец спорта в Минске
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Дворец спорта в Минске

От Новосибирска до Тбилиси через Киев

"Город завтрашнего дня" в апреле приедет в Новосибирск, где тоже хватает советского модернизма: комплексы научных городков, кинотеатры, магазины, Ледовый дворец спорта, бассейн "Нептун". В Киеве (следующий пункт назначения выставки) это "Летающая тарелка" около станции метро "Лыбедская" или, например, то ли космический, то ли подводный отель "Салют".
© Depositphotos / Lindasky76Гостиница "Салют" в Киеве
Гостиница Салют в Киеве
© Depositphotos / Lindasky76
Гостиница "Салют" в Киеве
В Тбилиси еще в 1970-х годах всех удивил инженерный корпус Министерства автодорог Грузии (сейчас там штаб-квартира Банка Грузии). Это здание строили по принципу минимального использования земли, чтобы оставить место для растений.
А Дворец торжественных обрядов соединил в себе советский модернизм и черты храмовой архитектуры.
CC BY 4.0 / Tinalomidze7 / Здание Министерства автомобильных дорог Грузинской ССР, ТбилисиЗдание Министерства автомобильных дорог Грузинской ССР
Здание Министерства автомобильных дорог Грузинской ССР
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Здание Министерства автомобильных дорог Грузинской ССР
CC BY 4.0 / Tinalomidze7 / Здание Министерства автомобильных дорог Грузинской ССР, Тбилиси
CC BY 4.0 / Carl Ha / Palace of Rituals, TbilisiДворец торжественных обрядов в Тбилиси
Дворец торжественных обрядов в Тбилиси
2 из 2
Дворец торжественных обрядов в Тбилиси
CC BY 4.0 / Carl Ha / Palace of Rituals, Tbilisi
1 из 2
Здание Министерства автомобильных дорог Грузинской ССР
CC BY 4.0 / Tinalomidze7 / Здание Министерства автомобильных дорог Грузинской ССР, Тбилиси
2 из 2
Дворец торжественных обрядов в Тбилиси
CC BY 4.0 / Carl Ha / Palace of Rituals, Tbilisi
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