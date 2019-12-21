Украина пока побеждает в "чемпионате санкций"

Глава российского правительства Дмитрий Медведев внес изменения сразу в два правительственных постановления 2018 года: в список украинских физических лиц, находящихся под российскими контрсанкциями, и в списки товаров, запрещенных к ввозу с Украины в Россию и к вывозу в обратном направлении.

Под российские контрсанкции попали девять новых украинских граждан, тогда как двое были из санкционного списка исключены.

С запрещенными к ввозу/вывозу товарами все несколько сложнее.

В частности, к запрету на ввоз добавилось десять новых товарных позиций и три подгруппы: кукурузный крахмал; глюкоза, фруктоза и сиропы из них; некоторые медицинские изделия; радиаторы и котлы для центрального отопления. Еще по трем позициям внесены уточнения. Причем по одной из них (определенному виду частей жидкостных насосов) они внесены таким образом, что ввоз этих товаров на ближайшие два года оказался разрешен, тогда как ранее был запрещен. Наконец, под запрет попала макулатура.

Принятые изменения явно не нацелены на нанесение максимального урона украинской экономике. И совсем не сопоставимы с теми масштабными контрсанкциями, которые были приняты российской стороной в апреле.

Они скорее служат сигналом для Украины, что она движется в неправильном направлении. Но не факт, что на Украине этот сигнал будет правильно воспринят по целому ряду причин. Начиная с того, что украинское правительство и в существенной степени Верховная рада находятся под плотным внешним контролем через стройные ряды "соросят", находящихся в них, а интересы этой группы людей никак не связаны с экономикой Украины. И заканчивая тем, что на Украине сам вопрос о введении санкций против конкретного физического или юридического лица, весьма вероятно, может иметь коррупционную составляющую. Иными словами, если конкретному должностному лицу "занесут", то он будет толкать тему, невзирая на возможные отрицательные последствия.

Россия после избрания президентом Украины Владимира Зеленского не реагировала на новые санкции со стороны Украины, которые с мая текущего года вводились неоднократно — и до и после избрания нового состава Верховной рады.

Более того, летом российским правительством были приняты изменения в перечень запрещенных к ввозу с Украины товаров, которыми сроки запрета ввоза части труб, электрических двигателей и генераторов, трансформаторов и так далее были даже отодвинуты во времени на будущие периоды — 2020-2021 годы. То есть по факту произошло даже некоторое ослабление санкций

Мы подробно рассказывали о санкционной войне этого года, которую первой возобновила украинская сторона.

Ни на постановление правительства Гройсмана, датированное 15 мая, но опубликованное уже при президенте Зеленском 26 июня, ни на новое постановление того же правительства от 17 июля, повторимся, российская сторона никакими контрмерами не отреагировала. Первым из упомянутых постановлений были запрещены к ввозу на Украину 77 российских товаров и товарных групп, включая все удобрения, — в 2018 году всех этих товаров было продано на Украину на 512 миллионов долларов. Вторым — введены спецпошлины для российского дизтоплива, поставляемого по трубопроводам, и для сжиженного газа на уровне четырех и трех процентов соответственно.

Уже осенью двухпроцентной пошлиной обложили российскую электроэнергию. А потом с 1 марта 2020 года на 20 ноября 2019-го перенесли запрет на ввоз из России вагонов.

Ответа не было и после этого.

27 ноября, заметим — накануне встречи в "нормандском формате", премьер-министр Украины Алексей Гончарук подписал распоряжение о внесении на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины новых персональных санкций против российских физических и юридических лиц сроком на три года. Список, к слову, опубликован не был, он был принят под грифом "для служебного пользования".

Немедленного ответа опять не последовало. Сигнал пришел только после встречи во Франции, что тоже символично.

Кстати, это и правда оказался не более чем сигнал.

Новые персональные санкции касаются людей, которые имеют прямое отношение к Одессе. Прилетело им то ли за одесскую трагедию 2 мая 2014 года, то ли за нынешнюю связь с мэром Одессы Трухановым, который давно находится под санкциями.

Два человека, попавших под санкционную "амнистию", — это Юлий Иоффе и Егор Бенкендорф (первый был избран в нынешний состав Верховной рады по спискам "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука).

Что же касается запрещенных к ввозу с Украины в Россию товаров, то совокупно по этим позициям за девять месяцев текущего года Украина экспортировала в Россию их на сумму менее 23 миллионов долларов. Это менее 0,1 процента украинского экспорта за указанный период. В наибольшей степени пострадают украинские производители котлов центрального отопления и спринцовок из поливинилхлорида: их за девять месяцев этого года было поставлено в Россию, соответственно, на 8,7 и 6,5 миллионов долларов.

Несколько более жестким оказался запрет на вывоз из России макулатуры. Ее за девять месяцев на Украину было ввезено на сумму 21,4 миллиона долларов — более половины импорта всей макулатуры. Но нельзя сказать, что и это смертельно.

Тем более что ранее самые разные запрещенные к вывозу на Украину товары или товары, вывоз которых возможен только при наличии спецразрешения со стороны российского Минэкономразвития, на Украину спокойно заезжали.

Например, тот же уголь через Белоруссию в обход любых разрешений. Или даже жестко запрещенная к вывозу на Украину нефть.

Впрочем, не исключено, что политика благодушного контроля за соблюдением ограничений и запретов подходит к концу.

Пока же в текущем году Украина может праздновать определенную экономическую "перемогу" над Россией. В результате всех этих санкций и контрсанкций за 11 месяцев нынешнего года, по данным украинской таможенной службы, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт в Россию сократился всего на 0,3 миллиарда долларов, или десять процентов. Тогда как импорт из России — на 1,1 миллиарда долларов, или на 14 процентов. Сальдо торговли с Россией у Украины остается отрицательным — минус 3,4 миллиарда долларов. Но это существенно меньше тех "минус 4,1 миллиарда", которые имели место в январе — ноябре 2018 года.

Разумеется, все приведенные цифры не учитывают газ, который Украина якобы закупает в Европе. Тем не менее в этом смысле условия 2018 и 2019 годов вполне сопоставимы. Поэтому сложно не заметить, что более агрессивная санкционная политика со стороны Украины, которая применялась в этом году, какие-то плоды принесла.