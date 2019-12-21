Названы десять важных правил для путешествия по Европе

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Эксперты издания The Points Guy Эксперты издания The Points Guy составили список из десяти правил, о которых следует помнить путешественникам, запланировавшим отпуск в Европе.

Во-первых, специалисты сервиса советуют сравнивать цены на перелеты и не поддаваться соблазну приобрести дешевые билеты у лоукостеров. Низкая цена обманчива: бюджетные перевозчики взимают дополнительную плату за выбор места, багаж или воду.

Второе правило гласит, что не стоит пытаться посмотреть все и сразу. Лучше не нагружать одну поездку более, чем двумя городами. Так будет возможность обстоятельно изучить выбранные места и не упустить ничего из-за спешки. Даже одно посещение Лувра в Париже может занять несколько часов.

Еще эксперты рекомендуют путешествовать на поездах – это отличная возможность полюбоваться живописными пейзажами. К тому же, железнодорожные билеты стоят дешевле, чем на самолет.

Далее, туристам советуют ездить на общественном транспорте. В некоторых странах Европы много нелегальных таксистов, которые преследуют и обманывают путешественников. Не бойтесь ездить на метро или автобусах. Во-первых, это дешевле. А, во-вторых, поездки на общественном транспорте позволяют ближе познакомиться с бытом местных жителей.

Полезно проверять часы работы музеев и заранее приобретать туда билеты. Специалисты обращают внимание путешественников и на правила работы ресторанов. Так, во многих заведениях официанты обычно ставят корзинку с хлебом на стол, и, если турист съест хотя бы кусочек, ему придется за него заплатить. Это же правило относится и к бутылкам с водой.