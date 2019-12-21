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Культура
2019-12-21T08:09+0300
https://ria.ru/20191221/1562605912.html
Единственно правильных точек зрения нет: опыт 120 лет работы "Огонька"
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РИА Новости

Единственно правильных точек зрения нет: опыт 120 лет работы "Огонька"

08:00 21.12.2019 (обновлено: 08:09 21.12.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЭкспонаты на выставке "Старый добрый Новый год" в музее Победы в Москве
Экспонаты на выставке Старый добрый Новый год в музее Победы в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Если ваш журнал выходит, хоть и с перерывами, ровно 120 лет (таков нынешний возраст "Огонька", чей юбилей отмечается 21 декабря), то уроков он может преподать много и разных. Один такой урок сегодня — достояние нашей культуры. "Огонек" стал, пожалуй, одним из самых ярких среди доказавших, что настоящее (и успешное) СМИ — это нейтральная площадка, на которой ведут дискуссию люди с разными точками зрения, разными идеологиями. И это они, дискутирующие, а не только редакция, являются, по сути, голосами этого СМИ.

От плюрализма до крайности

© РИА НовостиОбложка журнала "Огонек" от 26 июня 1927 года. Военный советник в Китае Михаил Бородин со своим сыном
Военный советник в Китае Михаил Бородин со своим сыном
© РИА Новости
Обложка журнала "Огонек" от 26 июня 1927 года. Военный советник в Китае Михаил Бородин со своим сыном
Сложнее, говорит главный редактор "Огонька" Сергей Агафонов, отсекать крайности. В целом ясно, что они снижают планку восприятия СМИ: аргументировать свою позицию надо уметь без крика и оскорблений читателя с непохожей позицией. Тут, если хотите, вопрос эстетики — и вкуса редактора, конечно.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПоэт Евгений Евтушенко (слева) и главный редактор журнала «Огонек», писатель Виталий Коротич (справа) на XIX Всесоюзной конференции КПСС.
Поэт Евгений Евтушенко и главный редактор журнала Огонек, писатель Виталий Коротич
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Поэт Евгений Евтушенко (слева) и главный редактор журнала «Огонек», писатель Виталий Коротич (справа) на XIX Всесоюзной конференции КПСС.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Галина Кмит

Режиссер Станислав Говорухин, художник Илья Глазунов и главный редактор журнала "Огонек" Виталий Коротич на кинофестивале в Одессе.

Режиссер Станислав Говорухин, народный художник СССР Илья Глазунов и главный редактор журнала Огонек Виталий Коротич в городе Одессе, Украинская ССР
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Режиссер Станислав Говорухин, художник Илья Глазунов и главный редактор журнала "Огонек" Виталий Коротич на кинофестивале в Одессе.

© РИА Новости / Галина Кмит
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Главный редактор журнала "Огонек" Сергей Агафонов (справа) перед началом встречи президента России Владимира Путина с руководителями российских печатных СМИ.

Главный редактор журнала Огонек Сергей Агафонов
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Главный редактор журнала "Огонек" Сергей Агафонов (справа) перед началом встречи президента России Владимира Путина с руководителями российских печатных СМИ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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1 из 3
Поэт Евгений Евтушенко (слева) и главный редактор журнала «Огонек», писатель Виталий Коротич (справа) на XIX Всесоюзной конференции КПСС.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
2 из 3

Режиссер Станислав Говорухин, художник Илья Глазунов и главный редактор журнала "Огонек" Виталий Коротич на кинофестивале в Одессе.

© РИА Новости / Галина Кмит
3 из 3

Главный редактор журнала "Огонек" Сергей Агафонов (справа) перед началом встречи президента России Владимира Путина с руководителями российских печатных СМИ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Был в истории "Огонька" момент, когда тиражи достигали 4,5 миллиона экземпляров: конец 80-х (главный редактор — Виталий Коротич).

"Могло показаться, что то был период наступления лишь одной идеологии на идеологию советскую — но это далеко не так, — рассказывает тогдашний член редколлегии Константин Елютин. — "Огонек" стал, вполне продуманно, свободной дискуссионной площадкой".

© РИА Новости / А. ГоликовВалентина Гагарина и ее дочь Лена читают письма, пришедшие в редакцию журнала "Огонек" после гибели Юрия Алексеевича Гагарина
Валентина Гагарина и ее дочь Лена читают письма, пришедшие в редакцию журнала Огонек после гибели Юрия Алексеевича Гагарина
© РИА Новости / А. Голиков
Валентина Гагарина и ее дочь Лена читают письма, пришедшие в редакцию журнала "Огонек" после гибели Юрия Алексеевича Гагарина
А начиналось все просто, вспоминает он: тогда все ключевые СМИ, обгоняя друг друга, публиковали что-то историко-архивное или литературное. Но запасы ранее непечатного быстро закончились. И тогда Валентин Юмашев (в "Огоньке" он когда-то был редактором отдела писем) выдвинул идею: посмотрите на эти письма. Они разные, противоположные, и давайте устроим для них тут свободный форум. От этой точки пошла и дальнейшая редакционная политика… И сегодня она к той самой точке и вернулась, после довольно тяжелого для "Огонька" периода упадка.

Почему падает крепость

© РИА Новости / Илья ПиталевАрхивный номер журнала "Огонек" в редакции
Архивный номер журнала Огонек в редакции
© РИА Новости / Илья Питалев
Архивный номер журнала "Огонек" в редакции
Отчего в СМИ возникает упадок? Вот вам самый типичный, обобщенный случай. Газета (журнал, ресурс) сознательно выбирает себе читателя определенных пристрастий и убеждений. Левых, правых, богатых, бедных — неважно каких. И начинает публиковать лишь то, что греет душу только людей соответствующего круга и образа мыслей. И все вроде идет хорошо: создается сначала виртуальный клуб для своих, а потом и крепость, идейно ощетиненная против прочего мира, украшенная плакатом "Правда только здесь". Соответственно этой крепости подбирается и гарнизон, то есть сотрудники редакции: все должны мыслить одинаково.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДетали оформления фотовыставки "Огонек. Жизнь как праздник" в Мультимедиа Арт Музее, посвященной 115-летию со дня основания журнала
Открытие фотовыставок в Мультимедиа Арт Музее в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Детали оформления фотовыставки "Огонек. Жизнь как праздник" в Мультимедиа Арт Музее, посвященной 115-летию со дня основания журнала
Но настает момент, когда меняется эпоха, приходят следующие поколения. СМИ, соответственно, меняет издателя, команду, ищет новое "направление" и свою, опять особую и опять изолированную аудиторию — драма начинается сначала.

Когда в саду цветут все цветы

© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкСтол в одной из комнат, воспроизводящих обстановку Института DAU, на площадке арт-проекта DAU в Театре де ла Вилль
Премьера проекта DAU в Париже
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Стол в одной из комнат, воспроизводящих обстановку Института DAU, на площадке арт-проекта DAU в Театре де ла Вилль
"Огонек" вместе со всей страной пережил момент, когда все СМИ в СССР были такой идейной крепостью, — и не помогло, советская система обрушилась. Почему этот журнал уцелел, не умер после долгих мучений (о них подробно в нашем материале десятилетней давности) — ну, это случайность.
© РИА Новости / Галина КмитДжуна Давиташвили выступает на устном выпуске журнала "Огонек"
Джуна Давиташвили выступает на устном выпуске журнала Огонек
© РИА Новости / Галина Кмит
Джуна Давиташвили выступает на устном выпуске журнала "Огонек"
Но уж если уцелел и если в нем за 120 лет печатались такие несколько разные люди, как Афанасий Фет и террорист Яков Блюмкин, основоположник школы советской журналистики Михаил Кольцов и следователи Гдлян и Иванов (и еще сотни авторов, коллективный портрет российской мысли), — то где-то в живучих генах такого издания должна была сохраниться определенная идея?
© РИА Новости

Поэт и журналист Михаил Кольцов (Моисей Ефимович Фридлянд, 1898-1940) в окопах испанских республиканцев.

Поэт Михаил Кольцов в окопах испанских республиканцев
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Поэт и журналист Михаил Кольцов (Моисей Ефимович Фридлянд, 1898-1940) в окопах испанских республиканцев.

© РИА Новости
© РИА Новости / Михаил ОзерскийПортрет русского поэта Афанасия Фета работы художника Ильи Репина из собрания Государственной Третьяковской галереи.
Репродукция портрета русского поэта Афанасия Фета
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Портрет русского поэта Афанасия Фета работы художника Ильи Репина из собрания Государственной Третьяковской галереи.
© РИА Новости / Михаил Озерский
© РИА Новости / Владимир Федоренко

Народные депутаты СССР Тельман Гдлян (справа) и Николай Иванов (слева).

Народные депутаты СССР Тельман Гдлян и Николай Иванов
3 из 3

Народные депутаты СССР Тельман Гдлян (справа) и Николай Иванов (слева).

© РИА Новости / Владимир Федоренко
1 из 3

Поэт и журналист Михаил Кольцов (Моисей Ефимович Фридлянд, 1898-1940) в окопах испанских республиканцев.

© РИА Новости
2 из 3
Портрет русского поэта Афанасия Фета работы художника Ильи Репина из собрания Государственной Третьяковской галереи.
© РИА Новости / Михаил Озерский
3 из 3

Народные депутаты СССР Тельман Гдлян (справа) и Николай Иванов (слева).

© РИА Новости / Владимир Федоренко

В результате истина не определяется заранее редколлегией, она — изменчивый сад, который растет сам по себе, а садовник должен лишь ухаживать за землей и убирать сухие ветки.

В жизни каждой цивилизации бывают моменты, когда приходится в очередной раз напоминать себе, заново четко проговаривать, зачем существуют картины и стихи, кино и музыка, школы и средства массовой информации.
Последние сообщают новости (да, слившиеся в бурный поток и утрачивающие авторство), но еще история цивилизаций не бывает без вот таких изданий. Они служат гостеприимными хозяевами для коллективной мысли — и сами поэтому становятся частью истории.
Ян Стен. Школьный учитель. 1668
7 декабря, 08:00Культура
Учитель под прикрытием: литература у нас есть, и отличная
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КультураАфанасий ФетОгонек (журнал)Валентин ЮмашевМоскваСССР
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