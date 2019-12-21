Единственно правильных точек зрения нет: опыт 120 лет работы "Огонька"

Экспонаты на выставке "Старый добрый Новый год" в музее Победы в Москве

Если ваш журнал выходит, хоть и с перерывами, ровно 120 лет (таков нынешний возраст "Огонька", чей юбилей отмечается 21 декабря), то уроков он может преподать много и разных. Один такой урок сегодня — достояние нашей культуры. "Огонек" стал, пожалуй, одним из самых ярких среди доказавших, что настоящее (и успешное) СМИ — это нейтральная площадка, на которой ведут дискуссию люди с разными точками зрения, разными идеологиями. И это они, дискутирующие, а не только редакция, являются, по сути, голосами этого СМИ.

От плюрализма до крайности

© РИА Новости Обложка журнала "Огонек" от 26 июня 1927 года. Военный советник в Китае Михаил Бородин со своим сыном © РИА Новости Обложка журнала "Огонек" от 26 июня 1927 года. Военный советник в Китае Михаил Бородин со своим сыном

Сложнее, говорит главный редактор "Огонька" Сергей Агафонов, отсекать крайности. В целом ясно, что они снижают планку восприятия СМИ: аргументировать свою позицию надо уметь без крика и оскорблений читателя с непохожей позицией. Тут, если хотите, вопрос эстетики — и вкуса редактора, конечно.

Был в истории "Огонька" момент, когда тиражи достигали 4,5 миллиона экземпляров: конец 80-х (главный редактор — Виталий Коротич).

"Могло показаться, что то был период наступления лишь одной идеологии на идеологию советскую — но это далеко не так, — рассказывает тогдашний член редколлегии Константин Елютин. — "Огонек" стал, вполне продуманно, свободной дискуссионной площадкой".

© РИА Новости / А. Голиков Валентина Гагарина и ее дочь Лена читают письма, пришедшие в редакцию журнала "Огонек" после гибели Юрия Алексеевича Гагарина © РИА Новости / А. Голиков Валентина Гагарина и ее дочь Лена читают письма, пришедшие в редакцию журнала "Огонек" после гибели Юрия Алексеевича Гагарина

А начиналось все просто, вспоминает он: тогда все ключевые СМИ, обгоняя друг друга, публиковали что-то историко-архивное или литературное. Но запасы ранее непечатного быстро закончились. И тогда Валентин Юмашев (в "Огоньке" он когда-то был редактором отдела писем) выдвинул идею: посмотрите на эти письма. Они разные, противоположные, и давайте устроим для них тут свободный форум. От этой точки пошла и дальнейшая редакционная политика… И сегодня она к той самой точке и вернулась, после довольно тяжелого для "Огонька" периода упадка.

Почему падает крепость

Отчего в СМИ возникает упадок? Вот вам самый типичный, обобщенный случай. Газета (журнал, ресурс) сознательно выбирает себе читателя определенных пристрастий и убеждений. Левых, правых, богатых, бедных — неважно каких. И начинает публиковать лишь то, что греет душу только людей соответствующего круга и образа мыслей. И все вроде идет хорошо: создается сначала виртуальный клуб для своих, а потом и крепость, идейно ощетиненная против прочего мира, украшенная плакатом "Правда только здесь". Соответственно этой крепости подбирается и гарнизон, то есть сотрудники редакции: все должны мыслить одинаково.

Но настает момент, когда меняется эпоха, приходят следующие поколения. СМИ, соответственно, меняет издателя, команду, ищет новое "направление" и свою, опять особую и опять изолированную аудиторию — драма начинается сначала.

Когда в саду цветут все цветы

"Огонек" вместе со всей страной пережил момент, когда все СМИ в СССР были такой идейной крепостью, — и не помогло, советская система обрушилась. Почему этот журнал уцелел, не умер после долгих мучений (о них подробно в нашем материале десятилетней давности) — ну, это случайность.

Но уж если уцелел и если в нем за 120 лет печатались такие несколько разные люди, как Афанасий Фет и террорист Яков Блюмкин, основоположник школы советской журналистики Михаил Кольцов и следователи Гдлян и Иванов (и еще сотни авторов, коллективный портрет российской мысли), — то где-то в живучих генах такого издания должна была сохраниться определенная идея?

В результате истина не определяется заранее редколлегией, она — изменчивый сад, который растет сам по себе, а садовник должен лишь ухаживать за землей и убирать сухие ветки.

В жизни каждой цивилизации бывают моменты, когда приходится в очередной раз напоминать себе, заново четко проговаривать, зачем существуют картины и стихи, кино и музыка, школы и средства массовой информации.