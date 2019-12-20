Киев заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу" три миллиарда долларов

КИЕВ, 20 дек – РИА Новости. Россия выплатит "Нафтогазу" три миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража. Соответствующее решение было принято в Минске на переговорах о транзите газа, сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак, который принимал участие в переговорах.
"Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями, и будем иметь транзитный контракт на выгодных для Украины условиях", — сообщил Ермак изданию "Громадское".
Как пишет издание, он также отметил, что "Газпрома" будет выплачивать долг деньгами.
О возможности такого исхода ранее РИА Новости сообщил источник в российской делегации на переговорах, которые шли в Минске.