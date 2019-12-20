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2019-12-21T09:29+0300
https://ria.ru/20191220/1562667788.html
Киев заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу" три миллиарда долларов
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РИА Новости

Киев заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу" три миллиарда долларов

23:36 20.12.2019 (обновлено: 09:29 21.12.2019)
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© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкКомпрессорная установка
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© РИА Новости / Павел Паламарчук
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КИЕВ, 20 дек – РИА Новости. Россия выплатит "Нафтогазу" три миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража. Соответствующее решение было принято в Минске на переговорах о транзите газа, сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак, который принимал участие в переговорах.

"Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями, и будем иметь транзитный контракт на выгодных для Украины условиях", — сообщил Ермак изданию "Громадское".

Как пишет издание, он также отметил, что "Газпрома" будет выплачивать долг деньгами.
О возможности такого исхода ранее РИА Новости сообщил источник в российской делегации на переговорах, которые шли в Минске.
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