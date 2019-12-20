В ЕК поприветствовали договоренности России и Украины по газу

Алексеем Оржелем. "После трехсторонних переговоров по газу между Европейской комиссией, Россией и Украиной три стороны согласовали протокол, определяющий договорённости для долгосрочного транзита российского газа через Украину в Европу с 1 января 2020 года", - говорится в релизе. Этот протокол был подписан Шефчовичем, а также министрами энергетики РФ и Украины Александром Новаком

"Я приветствую это хорошо сбалансированное соглашение, которое необходимо для обеспечения бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину", - цитируются в сообщении слова Шефчовича. "Я также оценил постоянную поддержку со стороны канцлера (Германии - ред.) Ангелы Меркель и министра (экономики и энергетики страны - ред.) Петера Альтмайера", - добавил Шефчович.

Шефчович также оценил "большие усилия" и, собственно, российской и украинской сторон в газовых переговорах, а также личный вклад Новака и Оржеля. Тем самым, по его словам, и появились ключевые договорённости, которые были необходимы, чтобы заключить долгосрочный контракт на транзит газа между компаниями.