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В ЕК поприветствовали договоренности России и Украины по газу
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РИА Новости

В ЕК поприветствовали договоренности России и Украины по газу

23:00 20.12.2019 (обновлено: 23:02 20.12.2019)
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© РИА Новости / Егор ЕремовГазораспределительная станция
Газораспределительная станция
© РИА Новости / Егор Еремов
Газораспределительная станция. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 дек - РИА Новости, Мария Князева. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович назвал хорошо сбалансированной достигнутую договоренность о транзите российского газа через Украину в ЕС и отметил поддержку канцлера Германии Ангелы Меркель и министра энергетики страны Петера Альтмайера в процессе трехсторонних газовых переговоров - об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.
"После трехсторонних переговоров по газу между Европейской комиссией, Россией и Украиной три стороны согласовали протокол, определяющий договорённости для долгосрочного транзита российского газа через Украину в Европу с 1 января 2020 года", - говорится в релизе. Этот протокол был подписан Шефчовичем, а также министрами энергетики РФ и Украины Александром Новаком и Алексеем Оржелем.
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"Я приветствую это хорошо сбалансированное соглашение, которое необходимо для обеспечения бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину", - цитируются в сообщении слова Шефчовича. "Я также оценил постоянную поддержку со стороны канцлера (Германии - ред.) Ангелы Меркель и министра (экономики и энергетики страны - ред.) Петера Альтмайера", - добавил Шефчович.
Шефчович также оценил "большие усилия" и, собственно, российской и украинской сторон в газовых переговорах, а также личный вклад Новака и Оржеля. Тем самым, по его словам, и появились ключевые договорённости, которые были необходимы, чтобы заключить долгосрочный контракт на транзит газа между компаниями.
"С учётом этого, Россия остается надежным поставщиком на европейские рынки, а Украина сохраняет свою роль стратегической транзитной страны. Вместе с этим Европа доказывает свою солидарность с Украиной, а также свою поддержку в создании процветающего энергетического рынка", - также отметил Шефчович.
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Алексей ОржельСитуация на УкраинеПетер АльтмайерМарош ШефчовичГазпромЕврокомиссияАлександр НовакРоссияУкраинаЭкономика
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