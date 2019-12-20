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Украинский суд оставил бывшего замминистра Грымчака под арестом
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РИА Новости

Украинский суд оставил бывшего замминистра Грымчака под арестом

22:31 20.12.2019 (обновлено: 22:32 20.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины оставил бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, которого подозревают в злоупотреблении влиянием, под арестом, уменьшив сумму залога, сообщил в пятницу сайт "Судебная власть Украины".
"Девятнадцатого декабря следователь судья Высшего антикоррупционного суда оставил меру пресечения экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий в виде содержания под стражей без изменений. Впрочем, судья частично удовлетворил ходатайство стороны защиты, уменьшив размер залога с 3123 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц до 1041. То есть, с 5,999 миллиона гривен (256 тысяч долларов) до 1,999 миллиона гривен (85,5 тысячи долларов)", - говорится в сообщении.
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Заседание суда проходило в формате видеоконференции, поскольку подозреваемый находится в Черниговском следственном изоляторе. Также на заседании 11 декабря помощнику Грымчака Игорю Овдиенко, который также проходит подозреваемым по делу, изменили меру пресечения на домашний арест
Ранее пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что правоохранители задержали Грымчака и его помощника при получении взятки почти в 500 тысяч долларов. Занимавший на тот момент пост генпрокурора Украины Юрий Луценко заявил, что Грымчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений". Суд 16 августа арестовал Грымчака на 60 дней с возможностью внесения залога в 236 тысяч долларов. Позже Генпрокуратура Украины переквалифицировала дело Грымчака.
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