Украинский суд оставил бывшего замминистра Грымчака под арестом

"Девятнадцатого декабря следователь судья Высшего антикоррупционного суда оставил меру пресечения экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий в виде содержания под стражей без изменений. Впрочем, судья частично удовлетворил ходатайство стороны защиты, уменьшив размер залога с 3123 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц до 1041. То есть, с 5,999 миллиона гривен (256 тысяч долларов) до 1,999 миллиона гривен (85,5 тысячи долларов)", - говорится в сообщении.