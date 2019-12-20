В Идлибе 17 сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков

По его словам, вечером в четверг боевики пытались прорваться в направлении населенных пунктов Синджар и Абу-Дали провинции Идлиб. Обе атаки были отражены.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.