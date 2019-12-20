В Идлибе 17 сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков

По его словам, вечером в четверг боевики пытались прорваться в направлении населенных пунктов Синджар и Абу-Дали провинции Идлиб. Обе атаки были отражены.
"В ходе отражения атак террористов погибло 17 военнослужащих вооруженных сил САР, 42 получили ранения. Потери боевиков террористических группировок составили до 200 человек убитыми и ранеными", - заявил Боренков.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Запрещенная в России террористическая организация