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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-20T22:09+0300
https://ria.ru/20191220/1562666678.html
В Идлибе 17 сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков
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РИА Новости

В Идлибе 17 сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков

22:09 20.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАртиллеристы сирийской армии
Артиллеристы сирийской армии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Артиллеристы сирийской армии. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Семнадцать сирийских военных погибли, отражая атаки боевиков в провинции Идлиб, еще 42 получили ранения, уничтожены и ранены до 200 террористов, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
По его словам, вечером в четверг боевики пытались прорваться в направлении населенных пунктов Синджар и Абу-Дали провинции Идлиб. Обе атаки были отражены.
"В ходе отражения атак террористов погибло 17 военнослужащих вооруженных сил САР, 42 получили ранения. Потери боевиков террористических группировок составили до 200 человек убитыми и ранеными", - заявил Боренков.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Запрещенная в России террористическая организация
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