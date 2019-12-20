В деле об убийстве Шеремета обновили группу прокуроров

КИЕВ, 20 дек - РИА Новости. Группу прокуроров обновили в деле об убийстве журналиста Группу прокуроров обновили в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета , сообщила в пятницу пресс-служба Генпрокуратуры Украины

Ранее Генпрокуратура сообщила, что начальник управления надзора за соблюдением законов Национальной полицией Генпрокуратуры Украины Александр Лукашенко, который подписал подозрение фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, не прошел аттестацию. Если прокурор не оспорит свой результат, он будет уволен из органов прокуратуры. После этого по делу Шеремета должен быть назначен новый процессуальный руководитель.

"Двадцатого декабря 2019 года обновлена группа прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в деле об убийстве Павла Шеремета. Так, процессуальный надзор в деле обеспечивается группой прокуроров в составе шести работников генеральной прокуратуры Украины", - сообщается на сайте.

Отмечается, что ненадлежащее информирование прокуроров о заседании и несвоевременное поступление материалов из Печерского районного суда стало причиной задержки при рассмотрения жалобы стороны защиты одной из подозреваемых по делу о мере пресечения.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Следствие считает, что организатором убийства журналиста был сержант вооруженных сил Украины Андрей Антоненко, а исполнителем - детский врач Юлия Кузьменко. Медсестра Яна Дугарь также фигурирует в деле. Суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, Антоненко и Кузьменко арестованы на два месяца. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.