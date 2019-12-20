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Адвокат Винника назвала решение о его экстрадиции смертным приговором
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РИА Новости

Адвокат Винника назвала решение о его экстрадиции смертным приговором

20:12 20.12.2019 (обновлено: 20:14 20.12.2019)
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© AP Photo / Petros GiannakourisАлександр Винник
Александр Винник
© AP Photo / Petros Giannakouris
Александр Винник. Архивное фото
АФИНЫ, 20 дек - РИА Новости. Решение министра юстиции Греции выдать россиянина Александра Винника во Францию равнозначно смертному приговору, защита призывает правозащитные организации вмешаться в дело, заявила РИА Новости адвокат Винника Зои Константопулу.
В пятницу стало известно, что глава Минюста Греции Костас Циарас подписал решение о выдаче Винника во Францию. В знак протеста россиянин объявил голодовку и заявил, что не намерен прекращать её и готов умереть, если его не выдадут в Россию. До этого Винник объявлял голодовку в знак протеста против нарушения его права на справедливый суд и голодал более 100 дней.
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Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции. Есть четыре решения судов Греции об экстрадиции Винника – в США, во Францию и два решения экстрадировать его в Россию. При этом европейский ордер на выдачу Винника во Францию давно истек и является недействительным.
"Мы были проинформированы сегодня о подписанном решении министра юстиции о выдаче Александра Винника сначала во Францию, затем в Соединённые Штаты и после в Россию. Это решение - смертный приговор, как заявил и он сам", - заявила Константопулу.
"Как его адвокат, я буду действовать всеми законными способами, чтобы предотвратить это преступление", – сказала она.
Константопулу, которая возглавляла ранее греческий парламент, назвала пыткой то, что делает Греция с Винником, где его содержат в заключении 29 месяцев, хотя конституция запрещает держать человека в тюрьме более 18 месяцев без приговора суда.
"Человек, имеющий право на справедливое судебное разбирательство и желающий предстать перед судом в своей собственной стране, не может быть подвергнут этой пытке в течение 2,5 лет лишения свободы и, в конечном счете, передан без какой-либо гарантии, в течение неизвестного периода времени в процесс повторяющихся экстрадиций. Эти экстрадиции являются незаконными. Уголовный кодекс страны, на которой основывались решения, теперь изменился", - сказала Константопулу.
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По ее словам, против Винника нет обвинения ни в одном преступлении, а преследуют его за деятельность в защиту финансовой свободы.
"Александр Винник разыскивается за преступления в то время, как нет ничего против него. Нет ни одного человека, который сказал бы, что является жертвой преступной деятельности Винника. Его преследуют за деятельность в поддержку свободы человека и экономической свободы", - сказала адвокат.
Константопулу добавила, что проинформировала министра юстиции о немедленной подаче апелляции с требованием отменить это решение.
"Будут предприняты все правовые меры, чтобы приостановить его реализацию. Кроме того, мы призываем все компетентные органы по защите прав человека вмешаться в дело этого человека", - сказала Константопулу.
Посольство России в Греции сообщило, что ознакомилось с решением министра юстиции Греции, в котором определена очередность исполнения ранее вынесенных греческими судами постановлений об экстрадиции российского гражданина Винника в Россию, Францию, США. На первом этапе Винник будет выдан во Францию. О решении Греции проинформирована Москва. Дипмиссия выразила сожаление, что обоснованный запрос ГП РФ на экстрадицию Винника в Россию был проигнорирован.
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Вчера, 15:46
Случаи экстрадиции россиян в третьи страны в 2017-2019 годах
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Дело Александра ВинникаЗои КонстантопулуАлександр ВинникФранцияГрецияРоссияСШАВ мире
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