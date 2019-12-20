Адвокат Винника назвала решение о его экстрадиции смертным приговором

АФИНЫ, 20 дек - РИА Новости. Решение министра юстиции Греции выдать россиянина Александра Винника во Францию равнозначно смертному приговору, защита призывает правозащитные организации вмешаться в дело, заявила РИА Новости адвокат Винника Зои Константопулу

В пятницу стало известно, что глава Минюста Греции Костас Циарас подписал решение о выдаче Винника во Францию. В знак протеста россиянин объявил голодовку и заявил, что не намерен прекращать её и готов умереть, если его не выдадут в Россию. До этого Винник объявлял голодовку в знак протеста против нарушения его права на справедливый суд и голодал более 100 дней.

Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции. Есть четыре решения судов Греции об экстрадиции Винника – в США, во Францию и два решения экстрадировать его в Россию. При этом европейский ордер на выдачу Винника во Францию давно истек и является недействительным.

"Мы были проинформированы сегодня о подписанном решении министра юстиции о выдаче Александра Винника сначала во Францию, затем в Соединённые Штаты и после в Россию. Это решение - смертный приговор, как заявил и он сам", - заявила Константопулу.

"Как его адвокат, я буду действовать всеми законными способами, чтобы предотвратить это преступление", – сказала она.

Константопулу, которая возглавляла ранее греческий парламент, назвала пыткой то, что делает Греция с Винником, где его содержат в заключении 29 месяцев, хотя конституция запрещает держать человека в тюрьме более 18 месяцев без приговора суда.

"Человек, имеющий право на справедливое судебное разбирательство и желающий предстать перед судом в своей собственной стране, не может быть подвергнут этой пытке в течение 2,5 лет лишения свободы и, в конечном счете, передан без какой-либо гарантии, в течение неизвестного периода времени в процесс повторяющихся экстрадиций. Эти экстрадиции являются незаконными. Уголовный кодекс страны, на которой основывались решения, теперь изменился", - сказала Константопулу.

По ее словам, против Винника нет обвинения ни в одном преступлении, а преследуют его за деятельность в защиту финансовой свободы.

"Александр Винник разыскивается за преступления в то время, как нет ничего против него. Нет ни одного человека, который сказал бы, что является жертвой преступной деятельности Винника. Его преследуют за деятельность в поддержку свободы человека и экономической свободы", - сказала адвокат.

Константопулу добавила, что проинформировала министра юстиции о немедленной подаче апелляции с требованием отменить это решение.

"Будут предприняты все правовые меры, чтобы приостановить его реализацию. Кроме того, мы призываем все компетентные органы по защите прав человека вмешаться в дело этого человека", - сказала Константопулу.