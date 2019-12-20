Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми

Ранее сообщалось о 250 потенциальных жертвах врача. В пятницу на пресс-конференции прокурор города Лорьян на западе Франции Лорелин Пейрефит заявила, что Ле Скуарнек подозревается в насилии и домогательствах в отношении 349 детей за 30 лет его карьеры. Прокурор отметила, что по ряду фактов уже истек срок давности. "Прокуратура Лорьяна ведет методичную работу, чтобы проверить, на какие и сколько фактов влияет срок давности", - добавила она.