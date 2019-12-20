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Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми
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РИА Новости

Во Франции хирурга заподозрили в насилии над 349 детьми

19:59 20.12.2019 (обновлено: 20:00 20.12.2019)
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© Fotolia / TobilanderХирург проводит операцию
Хирург проводит операцию
© Fotolia / Tobilander
Хирург проводит операцию. Архивное фото
ПАРИЖ, 20 дек - РИА Новости. Жертвами французского врача-хирурга Жоэля Ле Скуарнека, которого подозревают в насилии и сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних, могли стать 349 детей, сообщает портал France Info со ссылкой на прокуратуру.
Ранее сообщалось о 250 потенциальных жертвах врача. В пятницу на пресс-конференции прокурор города Лорьян на западе Франции Лорелин Пейрефит заявила, что Ле Скуарнек подозревается в насилии и домогательствах в отношении 349 детей за 30 лет его карьеры. Прокурор отметила, что по ряду фактов уже истек срок давности. "Прокуратура Лорьяна ведет методичную работу, чтобы проверить, на какие и сколько фактов влияет срок давности", - добавила она.
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Прокурор также сообщила, что в рамках дела дали показания 229 человек, 197 человек подали жалобы.
Расследование в отношении Ле Скаурнека было начато в мае 2017 года, он был заключен под стражу.
В марте следующего года хирург должен предстать перед судом по обвинению в изнасилованиях и домогательствах в отношении четырех несовершеннолетних.
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