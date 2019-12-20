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Экс-депутат Рады оценила шансы на восстановление украинской экономики
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РИА Новости

Экс-депутат Рады оценила шансы на восстановление украинской экономики

19:52 20.12.2019 (обновлено: 19:54 20.12.2019)
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© AP Photo / Sergei ChuzavkovМужчина в национальном украинском костюме играет на домре на улице Киева
Мужчина в национальном украинском костюме играет на домре на улице Киева
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Мужчина в национальном украинском костюме играет на домре на улице Киева. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Шансов на восстановление украинской экономики силами нынешней власти нет, считает депутат Верховной Рады Украины 5-7 созывов Елена Бондаренко.
"К сожалению, курс "ни войны ни мира" продолжается. Не наступило мирного урегулирования, война не закончена, она, к сожалению, до сих пор "жрет" украинских детей, и мы платим нашими детьми и нашей украинской кровью налог за бездумное поведение политиков и за украинский политический кризис. Война не закончена, мир не наступил", - заявила Бондаренко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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По словам эксперта, на этом фоне наблюдаются "грабеж и мародерство в экономическом и социальном планах", продолжается экономическое падение.
"Нет никаких шансов на нынешний момент на восстановление украинской экономики силами тех людей, которые пришли во власть. И в преддверии 2020 года экспертам уже понятно, что следующая отрасль, которая "ляжет" - это металлургия, это практически сырье, первичная обработка", - добавила эксперт.
По прогнозам Бондаренко, новая власть продолжит вымывание всех ресурсов Украины. Спикер также указала на антисоциальную политику, проводимую руководством страны, результатом которой стал отток населения.
"Украина обескровлена. За последние 5 лет больше 10 миллионов населения покинули страну, и вряд ли эти люди вернутся, поскольку они уже связывают себя с другими странами. В основном это близлежащие страны, соседские, это РФ, Польша, Чехия, Словения, Турция... То есть украинские человеческие ресурсы сейчас очень выгодно получают другие страны, которым не нужно тратиться на подготовку данных ресурсов", - заключила Бондаренко.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация на УкраинеМИА "Россия сегодня"Елена БондаренкоВерховная Рада УкраиныУкраинаЭкономика
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