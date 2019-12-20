В РПЦ прокомментировали слова патриарха о русском языке в богослужении

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Слова Слова патриарха Кирилла о богослужении на русском языке - "разрешение, но не предписание", полный перевод на русский язык нецелесообразен и об этом и не идет речи, заявил РИА Новости председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов, комментируя выступление патриарха Кирилла в пятницу на епархиальном собрании.

Предстоятель Русской церкви официально допустил во время богослужений чтение некоторых текстов на современном русском языке, до сих пор службы в подавляющем большинстве храмов РПЦ проходили целиком на церковнославянском.

На просьбу разъяснить позицию патриарха, протоиерей Максим Козлов обратил внимание на необходимость представлять информацию "во всей ее полноте", и напомнил, что один из главных тезисов заключался в том, что патриарх отметил "нежелательность и невозможность перевода в целом богослужения на русский язык". Кроме того, предстоятель РПЦ подчеркнул, что на протяжении десятивековой истории славянского богослужения оно постоянно претерпевало редактуру, то есть, этот процесс не стоит на месте.

"Но и наряду с этим, святейший также сказал, что главное – это сделать богослужение максимально понятным и усваиваемым мирянами. И, в частности, положительно отозвался о практике, где на приходах распечатывают параллельные тексты богослужения, с пояснением его сложностей, - и люди стоят и смотрят параллельно в русский и славянский тексты", - сказал священник.

И только после этого, заметил он, патриарх заявил, что "в тех общинах, которые без каких-то внутренних разделений и недоумений могут это принять, где это настоятели видят полезным, - можно допустить чтение на русском языке паремий (отрывков из Библии - ред.), апостольских посланий и сложных, редко читаемых евангельских мест - тех, которые звучат на требах".

"Подчеркну: это было разрешение, но не предписание, и условием этого прозвучало - "именно те общины, которые примут это без каких-либо разделений и недоумений". Следовательно, это средний, царский путь, который предложен патриархом, и акцент в котором не на русском языке как таковом, а на доступности богослужения в целом - чтобы оно было усвояемым тем, кто в нем участвует", - пояснил Козлов.

Он признал, что в большинстве храмов Русской церкви действительно службы проходили и проходят целиком на церковнославянском языке, за исключением отдельных приходов, где некоторые места в церковнославянском богослужении заменялись или параллельно читались и на русском языке.

"Но одно дело, когда это было на уровне какой-то местной инициативы и отсюда могли быть те или иные смущения и упреки в отношении этих общин, другое дело теперь - когда это конституировано как разрешение, как санкция, данная святейшим патриархом", - заключил собеседник агентства.

В свою очередь, заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), комментируя выступление патриарха, отметил, что "там было сказано о вещах, которые уже практикуются".