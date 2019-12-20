Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию на Ближнем Востоке

"Состоялся также углубленный обмен мнениями относительно развития ситуации в Сирии и ближневосточном регионе в целом", - говорится в сообщении министерства.

Стороны также обсудили подготовку к заседанию российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое намечено на 23-25 декабря в Москве.