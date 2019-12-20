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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-20T19:30+0300
https://ria.ru/20191220/1562662386.html
Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию на Ближнем Востоке
https://cdn24.img.ria.ru/images/156160/46/1561604651_0:262:2966:1930_1036x0_80_0_0_1957fe287daf20b5865a21838b39357a.jpg
РИА Новости

Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию на Ближнем Востоке

19:30 20.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов обсудил с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в САР, сообщил МИД РФ.
"Состоялся также углубленный обмен мнениями относительно развития ситуации в Сирии и ближневосточном регионе в целом", - говорится в сообщении министерства.
Стороны также обсудили подготовку к заседанию российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое намечено на 23-25 декабря в Москве.
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Война в СирииМихаил БогдановМИД РФСирияРоссияВ мире
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