Богданов обсудил с послом Сирии ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов обсудил с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе в САР, сообщил МИД РФ.
"Состоялся также углубленный обмен мнениями относительно развития ситуации в Сирии и ближневосточном регионе в целом", - говорится в сообщении министерства.
Стороны также обсудили подготовку к заседанию российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое намечено на 23-25 декабря в Москве.