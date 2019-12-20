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Партия Порошенко заявила об обысках в своем офисе
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РИА Новости

Партия Порошенко заявила об обысках в своем офисе

19:30 20.12.2019 (обновлено: 19:47 20.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Государственного бюро расследований Украины
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
КИЕВ, 20 дек - РИА Новости. Партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" заявила, что Госбюро расследований Украины (ГБР) провело в пятницу обыски в ее офисе.
Ранее одесский телеканал "Думская TV" сообщил об обыске в своем офисе и заявил, что считает такие действия давлением на свободу слова в СМИ. Депутат Верховной рады от партии Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что телеканал "Думская TV" принадлежит первому заместителю председателя "Европейской солидарности" в Одесской области Михаилу Шмушковичу. Также в пятницу украинские правоохранители в рамках двух уголовных дел провели обыски в спортклубе "Пятый элемент", который СМИ связывают с Порошенко.
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"Сегодня утром неизвестные в балаклавах заблокировали работу открытого офиса партии "Европейская солидарность" по адресу: улица Лаврская, 16. Молодые люди спортивного телосложения со скрытыми лицами заблокировали вход на рабочие места и долго не представлялись. В конце концов выяснилось, что эта "спецоперация" проводится сотрудниками Государственного бюро расследований, директор которого Роман Труба является фигурантом "кассетного скандала", из которого общество узнало о прямом ручном управлении ГБР со стороны офиса президента (Владимира - ред.) Зеленского", - сообщается на сайте партии.
"Европейская солидарность" связывает обыски "с попытками власти свести счеты с политическими оппонентами, запугать оппозицию, а также с попытками отвлечь внимание общества от провалов на внешней арене и в экономике страны". "Требуем от власти прекратить давление на оппозицию и независимые СМИ, не позорить Украину перед миром и собственным народом", - отмечается в заявлении.
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Ситуация на УкраинеЕвропейская солидарностьПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
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