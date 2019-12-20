Партия Порошенко заявила об обысках в своем офисе

"Сегодня утром неизвестные в балаклавах заблокировали работу открытого офиса партии "Европейская солидарность" по адресу: улица Лаврская, 16. Молодые люди спортивного телосложения со скрытыми лицами заблокировали вход на рабочие места и долго не представлялись. В конце концов выяснилось, что эта "спецоперация" проводится сотрудниками Государственного бюро расследований, директор которого Роман Труба является фигурантом "кассетного скандала", из которого общество узнало о прямом ручном управлении ГБР со стороны офиса президента (Владимира - ред.) Зеленского", - сообщается на сайте партии.