Партия Порошенко заявила об обысках в своем офисе

КИЕВ, 20 дек - РИА Новости. Партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" заявила, что Госбюро расследований Украины (ГБР) провело в пятницу обыски в ее офисе.
Ранее одесский телеканал "Думская TV" сообщил об обыске в своем офисе и заявил, что считает такие действия давлением на свободу слова в СМИ. Депутат Верховной рады от партии Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что телеканал "Думская TV" принадлежит первому заместителю председателя "Европейской солидарности" в Одесской области Михаилу Шмушковичу. Также в пятницу украинские правоохранители в рамках двух уголовных дел провели обыски в спортклубе "Пятый элемент", который СМИ связывают с Порошенко.
"Сегодня утром неизвестные в балаклавах заблокировали работу открытого офиса партии "Европейская солидарность" по адресу: улица Лаврская, 16. Молодые люди спортивного телосложения со скрытыми лицами заблокировали вход на рабочие места и долго не представлялись. В конце концов выяснилось, что эта "спецоперация" проводится сотрудниками Государственного бюро расследований, директор которого Роман Труба является фигурантом "кассетного скандала", из которого общество узнало о прямом ручном управлении ГБР со стороны офиса президента (Владимира - ред.) Зеленского", - сообщается на сайте партии.
"Европейская солидарность" связывает обыски "с попытками власти свести счеты с политическими оппонентами, запугать оппозицию, а также с попытками отвлечь внимание общества от провалов на внешней арене и в экономике страны". "Требуем от власти прекратить давление на оппозицию и независимые СМИ, не позорить Украину перед миром и собственным народом", - отмечается в заявлении.
9 декабря, 13:55Сын Порошенко стал владельцем компании отца, сообщили СМИ