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Обязательное медицинское страхование
2019-12-20T19:17+0300
https://ria.ru/20191220/1562661687.html
ФОМС напоминает о бесплатной диспансеризации
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РИА Новости

ФОМС напоминает о бесплатной диспансеризации

19:17 20.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПациент офтальмологического отделения
Пациент офтальмологического отделения
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 дек – РИА новости. Благодаря новым правилам диспансеризации ее можно пройти в любом регионе во время отпуска или командировки, напоминает ФОМС.

"Минздрав и ФОМС подвергли перестройке всю систему профилактической медицины, включая многолетние стандарты, а также усилили ее институтом страховых представителей, в функции которых вошло не только напоминание гражданам о возможности пройти профилактические мероприятия, но и контроль их проведения", - отмечается в сообщении.

Согласно новым правилам, профилактический медосмотр проводится ежегодно (ранее раз в два года). Диспансеризация в возрасте 18 – 39 лет проводится один раз в 3 года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.
"Если вам от 18 до 39 лет, и вы хотите узнать, подходит ли ваш возраст для прохождения диспансеризации, нужно количество лет, которое вам исполнилось или исполнится в этом году, разделить на три. Если число можно разделить полностью, без остатка, то пора посетить поликлинику", - пояснили в фонде.
Основная цель диспансеризации — раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний - ишемической болезни сердца и других болезней системы кровообращения, новообразований, в том числе, злокачественных, сахарного диабета и различных эндокринных заболеваний, хронических болезней дыхательной, пищеварительной системы и других заболеваний.
Пациенты записываются на прием к врачу через электронные терминалы в городской поликлинике № 68 в Москве
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Для этих целей в диспансеризацию включены: антропометрия (измерение веса, роста и пр.), измерение артериального давления, определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови, ЭКГ и определение относительного или абсолютного сердечно-сосудистого риска (риск возникновения инфаркта или инсульта), флюорография легких, а также прицельные онкоскрининги для разных возрастов.
Для прохождения диспансеризации вам нужно взять с собой только паспорт и полис ОМС. Если после диспансеризации потребуются дополнительные обращения к специалистам для уточнения диагноза (второй этап диспансеризации) — вам должны об этом сообщить, указали в ФОМС.
Если врач не назначает все необходимые обследования, просит доплатить за какие-либо процедуры, необходимо обратиться в свою страховую медицинскую организацию по телефону, указанному на полисе ОМС или на официальном сайте СМО.
© предоставлено пресс-службой ФОМСОбязательное медицинское страхование
Обязательное медицинское страхование
© предоставлено пресс-службой ФОМС
"Сегодня диспансеризация может быть пройдена как в медицинской организации, к которой человек прикреплён, так и в любой другой без привязки к региону, в том числе это можно сделать, находясь в отпуске или командировке. Ограничений нет. При этом важно иметь результаты диспансеризации на руках (в виде "паспорта здоровья"). Кроме того, появилась возможность проходить диспансеризацию по вечерам и субботам и даже записаться на нее дистанционно", - сообщила председатель ФОМС Наталья Стадченко.
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