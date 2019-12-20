"Фотография была честнее": коллеги вспоминают Андрея Стенина

Мемориальная доска в честь фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости, Евгения Стогова. "Он всегда работал по неспокойным темам", "попадал в самый нерв войны", "выбрал фотографию, потому что она честнее слова", - так вспоминают коллеги трагически погибшего на востоке Украины фотографа "Он всегда работал по неспокойным темам", "попадал в самый нерв войны", "выбрал фотографию, потому что она честнее слова", - так вспоминают коллеги трагически погибшего на востоке Украины фотографа МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина , которому 22 декабря исполнилось бы 39 лет.

В августе 2014 года Renault Logan, в котором Стенин ехал в сторону города Снежное Донецкой области , попал под обстрел Вооруженных сил Украины. Обгоревший автомобиль российским журналистам – волею случая, самым близким друзьям фотографа – удалось найти лишь две недели спустя. Сирия, сектор Газа, Ливия – это лишь малый список горячих точек, которые весь мир увидел глазами Стенина.

"Фотография – она честнее"

Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц со Стениным заочно познакомился в 2011 году во время командировки в Ливию, где на тот момент только-только начиналась "арабская весна"

"Я знал, что существует такой фотограф Андрей Стенин. Но когда вернулся, на сайте РИА Новости обнаружил его очерк. Еще удивился, настолько это был живой литературный язык с очень точным попаданием в самый нерв войны. Фотограф, а так хорошо пишет! Уже потом, в Египте, во время революции, я спросил его, почему он перестал писать. Андрей ответил: "Мне кажется, что фотография – она честнее", - рассказал Коц.

Компанейским парнем, по воспоминаниям Коца, Стенин никогда не был. Во время командировки в Славянск, где все журналисты жили в гостиницах – без электричества, водопровода и на собственных генераторах – Андрей снимал квартиру в пятиэтажке.

Игорь Корнелюк и "Я до сих пор помню вечер, когда под Луганском погибли ребята из ВГТРК Антон Волошин . Андрей просил меня снова и снова ставить на повтор съемку, мы смотрели, как все произошло. Я спросил его, что он там выискивает. А он, как оказалось, пытался понять, что именно ребята сделали не так, чтобы в будущем самому этого избежать", - вспоминает Коц.

Через два месяца Стенин погиб.

"Так получилось, что после сообщения о его пропаже я, Миша Фомичев, Семен Пегов, Дмитрий Стешин и Сергей Галяндин – все люди, с которыми он на тот момент общался ближе всего – были в Донбассе . Поиски длились уже две недели. А мы буквально от границы отъехали - и через час обнаружили его машину…" - рассказал Коц.

"Он всегда выбирал неспокойные будоражащие темы"

Фотограф МИА "Россия сегодня" Владимир Песня Стенина называет не иначе как коллегой, добавляя: плохих специалистов сюда на работу не берут.

"Поскольку работали в одном агентстве, на съемках встречались редко. Но у него был такой беспокойный характер, что даже если официально на какое-нибудь падение вертолета отправляли меня, он не мог усидеть дома, приезжал и помогал", - вспоминает Песня.

Ему довелось поработать со Стениным в более спокойной обстановке, нежели большинству сослуживцев по профессиональному фронту.

"Помню, как он сделал очень большую и интересную историю про среднеазиатских мигрантов, живущих в Подмосковье. Там были целые города из картонных коробок. Соответственно, все его темы были так или иначе активными, какими-то неспокойными и будоражащими", - отметил Песня.

Стенин, по его словам, за ориентир брал лучшие образцы репортерской фотографии, какие только возможны в этом жанре. "Его работа была остросюжетной. Сложно говорить о стиле, новостные фотографии обычно очень похожи. Но это однозначно и каждый раз было современно, очень точно попадало в нужные точки зрительского восприятия", - считает фотограф.

"Он писал очень остроумно, с черным, но всегда уместным юморком"

Специальный корреспондент РИА Новости Дмитрий Виноградов застал период работы Стенина, когда тот был еще мастером слова, а не кадра. Вместе они работали в Газете.Ru , Стенин – в отделе "Общество".

"Это был такой сосредоточенный, малообщительный молодой человек, который своей молчаливостью выделялся на фоне отдела, состоявшего исключительно из девушек. Потом мне попались его репортажи, и я поразился, какой контраст был в этих текстах с его нелюдимым имиджем – Стенин писал очень остроумно, живо, с черным, но всегда уместным юморком", - рассказал Виноградов.

Уже тогда, по его словам, Стенин предпочитал посещать акции протеста, беспорядки, суды. Многим запомнился его цикл судебных репортажей с процесса по делу "битцевского маньяка" Александра Пичушкина: Стенин не смаковал чернушные подробности дела, а явно пытался заглянуть чуть глубже, понять скрытые пружины темной стороны человеческой психологии.

"Второй раз Стенин удивил меня, когда вдруг бросил репортерство и увлекся фотографией. В очередной раз проявив свою принципиальность в ответ на требования сдать текст, редакцию Андрей покинул. Целый год внештатно сотрудничал с рядом изданий, повышая свой уровень фотографа и питаясь, как он вспоминает в дневниках, "одним дошираком". Работал и с нашим агентством. Но в штат пока не брали – не было места или уровень пока был недостаточно высок", - рассказал Виноградов.

Другой бы отступил, но Стенин своего добился: фотографа позвали в штат в одно серьезное ежедневное издание, фотослужба которого тогда считалась достаточно престижной.