"Фотография была честнее": коллеги вспоминают Андрея Стенина

"Фотография – она честнее"
Ситуация на Украине обострилась в конце 2013 — начале 2014 годов.
Ситуация на Украине обострилась в конце 2013 — начале 2014 годов.
В ноябре 2013-го правительство приостановило подготовку соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
В ноябре 2013-го правительство приостановило подготовку соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
В ответ на это сторонники евроинтеграции вышли на улицы.
В ответ на это сторонники евроинтеграции вышли на улицы.
В ночь на 30 ноября спецназ разогнал "евромайдан" в центре Киева.
В ночь на 30 ноября спецназ разогнал "евромайдан" в центре Киева.
Протесты приняли антиправительственный характер.
Радикально настроенные оппозиционеры начали захватывать областные администрации.
Радикально настроенные оппозиционеры начали захватывать областные администрации.
Уличные беспорядки переросли ожесточенные схватки с милицией.
Уличные беспорядки переросли ожесточенные схватки с милицией.
В результате столкновений погибли десятки людей.
В феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот.
В феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот.
Верховная рада отстранила президента Украины Виктора Януковича от должности.
Верховная рада отстранила президента Украины Виктора Януковича от должности.
В стране были объявлены досрочные выборы главы государства.
В стране были объявлены досрочные выборы главы государства.
Однако не все признали новую киевскую власть.
В Донецке, Харькове и Луганске прошли массовые митинги сторонников федерализации.
В Донецке, Харькове и Луганске прошли массовые митинги сторонников федерализации.
Донецкая и Луганская народные республики провели референдумы и провозгласили себя суверенными государствами.
Донецкая и Луганская народные республики провели референдумы и провозгласили себя суверенными государствами.
В апреле 2014 года киевские власти начали в Донбассе масштабную силовую операцию.
В апреле 2014 года киевские власти начали в Донбассе масштабную силовую операцию.
Сначала главной горячей точкой, где шли бои, был Славянск.
Сначала главной горячей точкой, где шли бои, был Славянск.
Мужчина у ворот своего дома в Славянске, разрушенного ночным артобстрелом со стороны украинских военных.
Мужчина у ворот своего дома в Славянске, разрушенного ночным артобстрелом со стороны украинских военных.
Женщина в своем доме, пострадавшем в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных.
Женщина в своем доме, пострадавшем в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных.
Через некоторое время фронтовые сводки начали поступать из разных уголков самопровозглашенных республик.
Через некоторое время фронтовые сводки начали поступать из разных уголков самопровозглашенных республик.
Бойцы народного ополчения у походного алтаря в поселке Семеновка под Славянском.
Бойцы народного ополчения у походного алтаря в поселке Семеновка под Славянском.
Жительница Семеновки пережидает артиллерийские обстрелы в погребе.
Жительница Семеновки пережидает артиллерийские обстрелы в погребе.
Андрей Стенин отправился освещать конфликт на Украине в мае.
Андрей Стенин отправился освещать конфликт на Украине в мае.
Фотокорреспондент провел в Донецкой области почти три месяца.
Фотокорреспондент провел в Донецкой области почти три месяца.
Он снимал последствия обстрелов в Славянске, Семеновке, Черевковке, Николаевке, Снежном, Мариновке.
Он снимал последствия обстрелов в Славянске, Семеновке, Черевковке, Николаевке, Снежном, Мариновке.
С пятого августа Андрей Стенин перестал выходить на связь.
С пятого августа Андрей Стенин перестал выходить на связь.
Надежда на то, что пропавший фотокорреспондент жив, сохранялась до последнего момента.
Надежда на то, что пропавший фотокорреспондент жив, сохранялась до последнего момента.
Ее узнали по двум сгоревшим профессиональным объективам.
Ее узнали по двум сгоревшим профессиональным объективам.
Ситуация на Украине обострилась в конце 2013 — начале 2014 годов.
В ноябре 2013-го правительство приостановило подготовку соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
В ответ на это сторонники евроинтеграции вышли на улицы.
В ночь на 30 ноября спецназ разогнал "евромайдан" в центре Киева.
Протесты приняли антиправительственный характер.
Радикально настроенные оппозиционеры начали захватывать областные администрации.
Уличные беспорядки переросли ожесточенные схватки с милицией.
В результате столкновений погибли десятки людей.
В феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот.
Верховная рада отстранила президента Украины Виктора Януковича от должности.
В стране были объявлены досрочные выборы главы государства.
Однако не все признали новую киевскую власть.
В Донецке, Харькове и Луганске прошли массовые митинги сторонников федерализации.
Донецкая и Луганская народные республики провели референдумы и провозгласили себя суверенными государствами.
В апреле 2014 года киевские власти начали в Донбассе масштабную силовую операцию.
Сначала главной горячей точкой, где шли бои, был Славянск.
Мужчина у ворот своего дома в Славянске, разрушенного ночным артобстрелом со стороны украинских военных.
Женщина в своем доме, пострадавшем в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных.
Через некоторое время фронтовые сводки начали поступать из разных уголков самопровозглашенных республик.
Бойцы народного ополчения у походного алтаря в поселке Семеновка под Славянском.
Жительница Семеновки пережидает артиллерийские обстрелы в погребе.
Андрей Стенин отправился освещать конфликт на Украине в мае.
Фотокорреспондент провел в Донецкой области почти три месяца.
Он снимал последствия обстрелов в Славянске, Семеновке, Черевковке, Николаевке, Снежном, Мариновке.
С пятого августа Андрей Стенин перестал выходить на связь.
Надежда на то, что пропавший фотокорреспондент жив, сохранялась до последнего момента.
Ее узнали по двум сгоревшим профессиональным объективам.