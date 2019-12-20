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"Фотография была честнее": коллеги вспоминают Андрея Стенина
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РИА Новости

"Фотография была честнее": коллеги вспоминают Андрея Стенина

18:48 20.12.2019
178
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМемориальная доска в честь фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина
Мемориальная доска в честь фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости, Евгения Стогова. "Он всегда работал по неспокойным темам", "попадал в самый нерв войны", "выбрал фотографию, потому что она честнее слова", - так вспоминают коллеги трагически погибшего на востоке Украины фотографа МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина, которому 22 декабря исполнилось бы 39 лет.
В августе 2014 года Renault Logan, в котором Стенин ехал в сторону города Снежное Донецкой области, попал под обстрел Вооруженных сил Украины. Обгоревший автомобиль российским журналистам – волею случая, самым близким друзьям фотографа – удалось найти лишь две недели спустя. Сирия, сектор Газа, Ливия – это лишь малый список горячих точек, которые весь мир увидел глазами Стенина.

"Фотография – она честнее"

Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц со Стениным заочно познакомился в 2011 году во время командировки в Ливию, где на тот момент только-только начиналась "арабская весна".
"Я знал, что существует такой фотограф Андрей Стенин. Но когда вернулся, на сайте РИА Новости обнаружил его очерк. Еще удивился, настолько это был живой литературный язык с очень точным попаданием в самый нерв войны. Фотограф, а так хорошо пишет! Уже потом, в Египте, во время революции, я спросил его, почему он перестал писать. Андрей ответил: "Мне кажется, что фотография – она честнее", - рассказал Коц.
Не просто картинка, а история. Украина в объективе Андрея Стенина
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Ситуация на Украине обострилась в конце 2013 — начале 2014 годов.

Сторонники радикальной оппозиции на баррикаде Институтской улицы в Киеве
1 из 30

Ситуация на Украине обострилась в конце 2013 — начале 2014 годов.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

В ноябре 2013-го правительство приостановило подготовку соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Сторонник евроинтеграции Украины и сотрудники милиции у здания правительства страны в Киеве
2 из 30

В ноябре 2013-го правительство приостановило подготовку соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

В ответ на это сторонники евроинтеграции вышли на улицы.

Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
3 из 30

В ответ на это сторонники евроинтеграции вышли на улицы.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

В ночь на 30 ноября спецназ разогнал "евромайдан" в центре Киева.

Участник массовых столкновений с сотрудниками правоохранительных органов в одном из сгоревших грузовиков у стадиона Динамо в Киеве
4 из 30

В ночь на 30 ноября спецназ разогнал "евромайдан" в центре Киева.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

После этого обстановка накалилась.

Участник акций сторонников евроинтеграции на баррикадах на площади Независимости в Киеве
5 из 30

После этого обстановка накалилась.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Протесты приняли антиправительственный характер.

Участник акции сторонников евроинтеграции Украины перед строем сотрудников правоохранительных органов во время беспорядков возле здания Администрации президента Украины на Банковой улице в Киеве
6 из 30

Протесты приняли антиправительственный характер.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Радикально настроенные оппозиционеры начали захватывать областные администрации.

Протестующий во время столкновений с сотрудниками правоохранительных органов у стадиона Динамо в Киеве
7 из 30

Радикально настроенные оппозиционеры начали захватывать областные администрации.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Уличные беспорядки переросли ожесточенные схватки с милицией.

Участник акции протеста кидает бутылку с зажигательно смесью в полицейских на улице Грушевского в Киеве
8 из 30

Уличные беспорядки переросли ожесточенные схватки с милицией.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

В результате столкновений погибли десятки людей.

Сторонники евроинтеграции Украины у выгоревшей техники на улице Грушевского в Киеве
9 из 30

В результате столкновений погибли десятки людей.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

В феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот.

Участник акции протеста разговаривает с сотрудниками спецподразделения милиции Беркут на улице Грушевского в Киеве
10 из 30

В феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Верховная рада отстранила президента Украины Виктора Януковича от должности.

Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве
11 из 30

Верховная рада отстранила президента Украины Виктора Януковича от должности.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

В стране были объявлены досрочные выборы главы государства.

Сторонники евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве
12 из 30

В стране были объявлены досрочные выборы главы государства.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Однако не все признали новую киевскую власть.

Жительница Киева пытается перейти через нейтральную территорию между баррикадами оппозиции и кордоном милиции
13 из 30

Однако не все признали новую киевскую власть.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

В Донецке, Харькове и Луганске прошли массовые митинги сторонников федерализации.

Отряды Самообороны Майдана у баррикад на улице Крещатик во время попытки сторонников президента Януковича убрать баррикады
14 из 30

В Донецке, Харькове и Луганске прошли массовые митинги сторонников федерализации.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Донецкая и Луганская народные республики провели референдумы и провозгласили себя суверенными государствами.

Верующие молятся в палаточном лагере сторонников Партии Регионов в Мариинском парке Киева
15 из 30

Донецкая и Луганская народные республики провели референдумы и провозгласили себя суверенными государствами.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин

В апреле 2014 года киевские власти начали в Донбассе масштабную силовую операцию.

Последствия артобстрела Славянска украинскими военными.
16 из 30

В апреле 2014 года киевские власти начали в Донбассе масштабную силовую операцию.

© РИА Новости / Андрей Стенин
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Сначала главной горячей точкой, где шли бои, был Славянск.

Девушка разбирает завалы в продуктовом магазине, который был разрушен прямым попаданием мины во время артобстрела украинскими силовиками города Краматорска
17 из 30

Сначала главной горячей точкой, где шли бои, был Славянск.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Мужчина у ворот своего дома в Славянске, разрушенного ночным артобстрелом со стороны украинских военных.

Мужчина сидит у ворот своего дома, разрушенного в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных на окраине Славянска
18 из 30

Мужчина у ворот своего дома в Славянске, разрушенного ночным артобстрелом со стороны украинских военных.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Женщина в своем доме, пострадавшем в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных.

Женщина в своем доме, пострадавшем в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных на окраине Славянска
19 из 30

Женщина в своем доме, пострадавшем в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Через некоторое время фронтовые сводки начали поступать из разных уголков самопровозглашенных республик.

Сгоревший после артобстрела дом в микрорайоне Химик города Славянск
20 из 30

Через некоторое время фронтовые сводки начали поступать из разных уголков самопровозглашенных республик.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Бойцы народного ополчения у походного алтаря в поселке Семеновка под Славянском.

Бойцы народного ополчения у походного алтаря в поселке Семеновка под Славянском
21 из 30

Бойцы народного ополчения у походного алтаря в поселке Семеновка под Славянском.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Жительница Семеновки пережидает артиллерийские обстрелы в погребе.

Жительница поселка Семеновка в погребе, в котором она пережидает артиллерийские обстрелы
22 из 30

Жительница Семеновки пережидает артиллерийские обстрелы в погребе.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкКотенок по кличке Псих на руках у ополченца.
Котенок по кличке Псих на руках у ополченца
23 из 30
Котенок по кличке Псих на руках у ополченца.
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Андрей Стенин отправился освещать конфликт на Украине в мае.

Жители разрушенного в результате артиллерийского обстрела украинскими военными многоквартирного дома в Славянске и их соседка, которая была убита, когда сидела на лавочке возле подъезда
24 из 30

Андрей Стенин отправился освещать конфликт на Украине в мае.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Фотокорреспондент провел в Донецкой области почти три месяца.

Жители поселка Семеновка, который регулярно обстреливают украинские военные
25 из 30

Фотокорреспондент провел в Донецкой области почти три месяца.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Он снимал последствия обстрелов в Славянске, Семеновке, Черевковке, Николаевке, Снежном, Мариновке.

Учащиеся школы № 13 Славянска укрываются от артобстрела в подвале школы
26 из 30

Он снимал последствия обстрелов в Славянске, Семеновке, Черевковке, Николаевке, Снежном, Мариновке.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

С пятого августа Андрей Стенин перестал выходить на связь.

Последствия артобстрела Славянска украинскими военными
27 из 30

С пятого августа Андрей Стенин перестал выходить на связь.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Надежда на то, что пропавший фотокорреспондент жив, сохранялась до последнего момента.

Собака во дворе дома в Славянске, где разорвался снаряд
28 из 30

Надежда на то, что пропавший фотокорреспондент жив, сохранялась до последнего момента.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин

Машину, в которой ехал Стенин, нашли лишь через две недели.

80-летняя жительница села Семеновка под Славянском у своего дома, разрушенного в результате попадания снаряда во время ночного артобстрела украинскими силовиками
29 из 30

Машину, в которой ехал Стенин, нашли лишь через две недели.

© РИА Новости / Андрей Стенин
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Ее узнали по двум сгоревшим профессиональным объективам.

Бойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным
30 из 30

Ее узнали по двум сгоревшим профессиональным объективам.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
1 из 30

Ситуация на Украине обострилась в конце 2013 — начале 2014 годов.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
2 из 30

В ноябре 2013-го правительство приостановило подготовку соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
3 из 30

В ответ на это сторонники евроинтеграции вышли на улицы.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
4 из 30

В ночь на 30 ноября спецназ разогнал "евромайдан" в центре Киева.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
5 из 30

После этого обстановка накалилась.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
6 из 30

Протесты приняли антиправительственный характер.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
7 из 30

Радикально настроенные оппозиционеры начали захватывать областные администрации.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
8 из 30

Уличные беспорядки переросли ожесточенные схватки с милицией.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
9 из 30

В результате столкновений погибли десятки людей.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
10 из 30

В феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
11 из 30

Верховная рада отстранила президента Украины Виктора Януковича от должности.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
12 из 30

В стране были объявлены досрочные выборы главы государства.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
13 из 30

Однако не все признали новую киевскую власть.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
14 из 30

В Донецке, Харькове и Луганске прошли массовые митинги сторонников федерализации.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
15 из 30

Донецкая и Луганская народные республики провели референдумы и провозгласили себя суверенными государствами.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
16 из 30

В апреле 2014 года киевские власти начали в Донбассе масштабную силовую операцию.

© РИА Новости / Андрей Стенин
17 из 30

Сначала главной горячей точкой, где шли бои, был Славянск.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
18 из 30

Мужчина у ворот своего дома в Славянске, разрушенного ночным артобстрелом со стороны украинских военных.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
19 из 30

Женщина в своем доме, пострадавшем в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
20 из 30

Через некоторое время фронтовые сводки начали поступать из разных уголков самопровозглашенных республик.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
21 из 30

Бойцы народного ополчения у походного алтаря в поселке Семеновка под Славянском.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
22 из 30

Жительница Семеновки пережидает артиллерийские обстрелы в погребе.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
23 из 30
Котенок по кличке Псих на руках у ополченца.
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
24 из 30

Андрей Стенин отправился освещать конфликт на Украине в мае.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
25 из 30

Фотокорреспондент провел в Донецкой области почти три месяца.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
26 из 30

Он снимал последствия обстрелов в Славянске, Семеновке, Черевковке, Николаевке, Снежном, Мариновке.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
27 из 30

С пятого августа Андрей Стенин перестал выходить на связь.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
28 из 30

Надежда на то, что пропавший фотокорреспондент жив, сохранялась до последнего момента.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
29 из 30

Машину, в которой ехал Стенин, нашли лишь через две недели.

© РИА Новости / Андрей Стенин
30 из 30

Ее узнали по двум сгоревшим профессиональным объективам.

© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Компанейским парнем, по воспоминаниям Коца, Стенин никогда не был. Во время командировки в Славянск, где все журналисты жили в гостиницах – без электричества, водопровода и на собственных генераторах – Андрей снимал квартиру в пятиэтажке.
"Я до сих пор помню вечер, когда под Луганском погибли ребята из ВГТРК, Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Андрей просил меня снова и снова ставить на повтор съемку, мы смотрели, как все произошло. Я спросил его, что он там выискивает. А он, как оказалось, пытался понять, что именно ребята сделали не так, чтобы в будущем самому этого избежать", - вспоминает Коц.
Через два месяца Стенин погиб.
"Так получилось, что после сообщения о его пропаже я, Миша Фомичев, Семен Пегов, Дмитрий Стешин и Сергей Галяндин – все люди, с которыми он на тот момент общался ближе всего – были в Донбассе. Поиски длились уже две недели. А мы буквально от границы отъехали - и через час обнаружили его машину…" - рассказал Коц.

"Он всегда выбирал неспокойные будоражащие темы"

Фотограф МИА "Россия сегодня" Владимир Песня Стенина называет не иначе как коллегой, добавляя: плохих специалистов сюда на работу не берут.
"Поскольку работали в одном агентстве, на съемках встречались редко. Но у него был такой беспокойный характер, что даже если официально на какое-нибудь падение вертолета отправляли меня, он не мог усидеть дома, приезжал и помогал", - вспоминает Песня.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
10 сентября, 19:59
Киселев назвал фотоконкурс имени Стенина инструментом защиты журналистов
Ему довелось поработать со Стениным в более спокойной обстановке, нежели большинству сослуживцев по профессиональному фронту.
"Помню, как он сделал очень большую и интересную историю про среднеазиатских мигрантов, живущих в Подмосковье. Там были целые города из картонных коробок. Соответственно, все его темы были так или иначе активными, какими-то неспокойными и будоражащими", - отметил Песня.
Стенин, по его словам, за ориентир брал лучшие образцы репортерской фотографии, какие только возможны в этом жанре. "Его работа была остросюжетной. Сложно говорить о стиле, новостные фотографии обычно очень похожи. Но это однозначно и каждый раз было современно, очень точно попадало в нужные точки зрительского восприятия", - считает фотограф.

"Он писал очень остроумно, с черным, но всегда уместным юморком"

Специальный корреспондент РИА Новости Дмитрий Виноградов застал период работы Стенина, когда тот был еще мастером слова, а не кадра. Вместе они работали в Газете.Ru, Стенин – в отделе "Общество".
"Это был такой сосредоточенный, малообщительный молодой человек, который своей молчаливостью выделялся на фоне отдела, состоявшего исключительно из девушек. Потом мне попались его репортажи, и я поразился, какой контраст был в этих текстах с его нелюдимым имиджем – Стенин писал очень остроумно, живо, с черным, но всегда уместным юморком", - рассказал Виноградов.
Девушка во время траурной церемонии на месте гибели фотокорреспондента Международного информационного агентства Россия сегодня Андрея Стенина
8 августа, 07:28Акценты
"Возьмет и скажет: а я жив на самом деле". Коллега об Андрее СтенинеПять лет назад в Донбассе погиб фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин.
Уже тогда, по его словам, Стенин предпочитал посещать акции протеста, беспорядки, суды. Многим запомнился его цикл судебных репортажей с процесса по делу "битцевского маньяка" Александра Пичушкина: Стенин не смаковал чернушные подробности дела, а явно пытался заглянуть чуть глубже, понять скрытые пружины темной стороны человеческой психологии.
"Второй раз Стенин удивил меня, когда вдруг бросил репортерство и увлекся фотографией. В очередной раз проявив свою принципиальность в ответ на требования сдать текст, редакцию Андрей покинул. Целый год внештатно сотрудничал с рядом изданий, повышая свой уровень фотографа и питаясь, как он вспоминает в дневниках, "одним дошираком". Работал и с нашим агентством. Но в штат пока не брали – не было места или уровень пока был недостаточно высок", - рассказал Виноградов.
Другой бы отступил, но Стенин своего добился: фотографа позвали в штат в одно серьезное ежедневное издание, фотослужба которого тогда считалась достаточно престижной.
"Стенин, конечно, был счастлив, но тут уже РИА Новости схватилось за голову - сотрудничать с Андреем им нравилось, да и кто заменит этого пассионария, всегда старавшегося попасть первым на самый незначительный инфоповод. Сам Андрей со смехом рассказывал об этом так: "Мне позвонили из РИА, и сказали, мол, давай лучше к нам. Предложили зарплату в полтора раза выше, чем в газете". Он согласился. Так начался новый этап в его жизни, который, к сожалению, прервался так рано и так трагически", - отметил он.
Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
5 августа, 08:17Акценты
"Если рискуешь, нужно понимать, ради чего". Фронтовой друг о СтенинеАндрей Стенин отправил последние снимки с Донбасса в редакцию 5 августа 2014 года. На следующий день он погиб. Воспоминаниями о фотокорреспонденте поделился с радио Sputnik друг Андрея, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов.
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Владимир ПесняИгорь КорнелюкАндрей СтенинДонбассАнтон ВолошинДмитрий ВиноградовДонецкая областьОбщество
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