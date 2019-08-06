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РИА Новости
Пять лет со дня гибели Андрея Стенина

Не просто картинка, а история. Украина в объективе Андрея Стенина

08:00, 6 августа 2019
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Андрею Стенину было важно, что снимать, поэтому его камера чаще всего фиксировала переломные моменты. Не стала исключением и Украина. Столкновения на Майдане в Киеве, обстрелы Донецкой области — фотокорреспондент стремился ничего не пропустить. Кадры, сделанные во время украинских событий, — в подборке Ria.ru.
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Ситуация на Украине обострилась в конце 2013 — начале 2014 годов.

Сторонники радикальной оппозиции на баррикаде Институтской улицы в Киеве
1 из 30

Ситуация на Украине обострилась в конце 2013 — начале 2014 годов.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

В ноябре 2013-го правительство приостановило подготовку соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Сторонник евроинтеграции Украины и сотрудники милиции у здания правительства страны в Киеве
2 из 30

В ноябре 2013-го правительство приостановило подготовку соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

В ответ на это сторонники евроинтеграции вышли на улицы.

Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
3 из 30

В ответ на это сторонники евроинтеграции вышли на улицы.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

В ночь на 30 ноября спецназ разогнал "евромайдан" в центре Киева.

Участник массовых столкновений с сотрудниками правоохранительных органов в одном из сгоревших грузовиков у стадиона Динамо в Киеве
4 из 30

В ночь на 30 ноября спецназ разогнал "евромайдан" в центре Киева.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

После этого обстановка накалилась.

Участник акций сторонников евроинтеграции на баррикадах на площади Независимости в Киеве
5 из 30

После этого обстановка накалилась.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Протесты приняли антиправительственный характер.

Участник акции сторонников евроинтеграции Украины перед строем сотрудников правоохранительных органов во время беспорядков возле здания Администрации президента Украины на Банковой улице в Киеве
6 из 30

Протесты приняли антиправительственный характер.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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Радикально настроенные оппозиционеры начали захватывать областные администрации.

Протестующий во время столкновений с сотрудниками правоохранительных органов у стадиона Динамо в Киеве
7 из 30

Радикально настроенные оппозиционеры начали захватывать областные администрации.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Уличные беспорядки переросли ожесточенные схватки с милицией.

Участник акции протеста кидает бутылку с зажигательно смесью в полицейских на улице Грушевского в Киеве
8 из 30

Уличные беспорядки переросли ожесточенные схватки с милицией.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

В результате столкновений погибли десятки людей.

Сторонники евроинтеграции Украины у выгоревшей техники на улице Грушевского в Киеве
9 из 30

В результате столкновений погибли десятки людей.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

В феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот.

Участник акции протеста разговаривает с сотрудниками спецподразделения милиции Беркут на улице Грушевского в Киеве
10 из 30

В феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Верховная рада отстранила президента Украины Виктора Януковича от должности.

Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве
11 из 30

Верховная рада отстранила президента Украины Виктора Януковича от должности.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

В стране были объявлены досрочные выборы главы государства.

Сторонники евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве
12 из 30

В стране были объявлены досрочные выборы главы государства.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Однако не все признали новую киевскую власть.

Жительница Киева пытается перейти через нейтральную территорию между баррикадами оппозиции и кордоном милиции
13 из 30

Однако не все признали новую киевскую власть.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

В Донецке, Харькове и Луганске прошли массовые митинги сторонников федерализации.

Отряды Самообороны Майдана у баррикад на улице Крещатик во время попытки сторонников президента Януковича убрать баррикады
14 из 30

В Донецке, Харькове и Луганске прошли массовые митинги сторонников федерализации.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Донецкая и Луганская народные республики провели референдумы и провозгласили себя суверенными государствами.

Верующие молятся в палаточном лагере сторонников Партии Регионов в Мариинском парке Киева
15 из 30

Донецкая и Луганская народные республики провели референдумы и провозгласили себя суверенными государствами.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин

В апреле 2014 года киевские власти начали в Донбассе масштабную силовую операцию.

Последствия артобстрела Славянска украинскими военными.
16 из 30

В апреле 2014 года киевские власти начали в Донбассе масштабную силовую операцию.

© РИА Новости / Андрей Стенин
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Сначала главной горячей точкой, где шли бои, был Славянск.

Девушка разбирает завалы в продуктовом магазине, который был разрушен прямым попаданием мины во время артобстрела украинскими силовиками города Краматорска
17 из 30

Сначала главной горячей точкой, где шли бои, был Славянск.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Мужчина у ворот своего дома в Славянске, разрушенного ночным артобстрелом со стороны украинских военных.

Мужчина сидит у ворот своего дома, разрушенного в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных на окраине Славянска
18 из 30

Мужчина у ворот своего дома в Славянске, разрушенного ночным артобстрелом со стороны украинских военных.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Женщина в своем доме, пострадавшем в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных.

Женщина в своем доме, пострадавшем в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных на окраине Славянска
19 из 30

Женщина в своем доме, пострадавшем в результате ночного артобстрела со стороны украинских военных.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Через некоторое время фронтовые сводки начали поступать из разных уголков самопровозглашенных республик.

Сгоревший после артобстрела дом в микрорайоне Химик города Славянск
20 из 30

Через некоторое время фронтовые сводки начали поступать из разных уголков самопровозглашенных республик.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Бойцы народного ополчения у походного алтаря в поселке Семеновка под Славянском.

Бойцы народного ополчения у походного алтаря в поселке Семеновка под Славянском
21 из 30

Бойцы народного ополчения у походного алтаря в поселке Семеновка под Славянском.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Жительница Семеновки пережидает артиллерийские обстрелы в погребе.

Жительница поселка Семеновка в погребе, в котором она пережидает артиллерийские обстрелы
22 из 30

Жительница Семеновки пережидает артиллерийские обстрелы в погребе.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкКотенок по кличке Псих на руках у ополченца.
Котенок по кличке Псих на руках у ополченца
23 из 30
Котенок по кличке Псих на руках у ополченца.
© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Андрей Стенин отправился освещать конфликт на Украине в мае.

Жители разрушенного в результате артиллерийского обстрела украинскими военными многоквартирного дома в Славянске и их соседка, которая была убита, когда сидела на лавочке возле подъезда
24 из 30

Андрей Стенин отправился освещать конфликт на Украине в мае.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Фотокорреспондент провел в Донецкой области почти три месяца.

Жители поселка Семеновка, который регулярно обстреливают украинские военные
25 из 30

Фотокорреспондент провел в Донецкой области почти три месяца.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Он снимал последствия обстрелов в Славянске, Семеновке, Черевковке, Николаевке, Снежном, Мариновке.

Учащиеся школы № 13 Славянска укрываются от артобстрела в подвале школы
26 из 30

Он снимал последствия обстрелов в Славянске, Семеновке, Черевковке, Николаевке, Снежном, Мариновке.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

С пятого августа Андрей Стенин перестал выходить на связь.

Последствия артобстрела Славянска украинскими военными
27 из 30

С пятого августа Андрей Стенин перестал выходить на связь.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Надежда на то, что пропавший фотокорреспондент жив, сохранялась до последнего момента.

Собака во дворе дома в Славянске, где разорвался снаряд
28 из 30

Надежда на то, что пропавший фотокорреспондент жив, сохранялась до последнего момента.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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© РИА Новости / Андрей Стенин

Машину, в которой ехал Стенин, нашли лишь через две недели.

80-летняя жительница села Семеновка под Славянском у своего дома, разрушенного в результате попадания снаряда во время ночного артобстрела украинскими силовиками
29 из 30

Машину, в которой ехал Стенин, нашли лишь через две недели.

© РИА Новости / Андрей Стенин
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Ее узнали по двум сгоревшим профессиональным объективам.

Бойцы ополчения во время боя за пограничный населенный пункт Кожевня под Снежным
30 из 30

Ее узнали по двум сгоревшим профессиональным объективам.

© РИА Новости / Андрей Стенин
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