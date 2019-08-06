Не просто картинка, а история. Украина в объективе Андрея Стенина

Андрею Стенину было важно, что снимать, поэтому его камера чаще всего фиксировала переломные моменты. Не стала исключением и Украина. Столкновения на Майдане в Киеве, обстрелы Донецкой области — фотокорреспондент стремился ничего не пропустить. Кадры, сделанные во время украинских событий, — в подборке Ria.ru.