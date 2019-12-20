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Посольство подтвердило данные о пострадавших в Таиланде россиянах
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РИА Новости

Посольство подтвердило данные о пострадавших в Таиланде россиянах

18:28 20.12.2019
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CC BY 2.0 / Jeffrey Beall / Thai AmbulanceСкорая помощь в Таиланде
Скорая помощь в Таиланде
CC BY 2.0 / Jeffrey Beall / Thai Ambulance
Скорая помощь в Таиланде. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Посольство РФ в Таиланде подтвердило, что россияне пострадали при столкновении катера и яхты у острова Пхукет, одна из пострадавших получила серьезные травмы.
Ранее газета Bangkok Post сообщила, что скоростной катер с 49 туристами врезался в яхту под управлением российского капитана близ курортного острова Пхукет, пострадали 12 туристов с катера. Столкновение произошло в среду у острова Кхай Нок в провинции Пханга. По предварительной информации, погиб капитан катера - гражданин Таиланда, несколько туристов получили травмы различной степени тяжести, их доставили в ближайшие медицинские учреждения.
"Девятнадцатого декабря сего года у побережья острова Кхай-Нок в провинции Пхан-Нга произошло столкновение скоростного катера с яхтой, которой управлял российский капитан Александр Горбунов. Среди пострадавших – граждане России", - говорится в сообщении российской дипмиссии.
По информации посольства, серьезные травмы получила 67-летняя туристка из России. "Ей незамедлительно была оказана медицинская помощь в пхукетском госпитале Таланг. Сегодня она улетела на Родину", - говорится в сообщении.
Посольство России в Таиланде сразу же подключилось к выяснению обстоятельств происшествия.
Отель Пхукет Грейслэнд Резорт
16 декабря, 16:32Туризм
В Таиланде задержали российского туриста за нападение на полицейского
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмПхукет (остров)РоссияТаиландВ мире
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