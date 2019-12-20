Посольство подтвердило данные о пострадавших в Таиланде россиянах

"Девятнадцатого декабря сего года у побережья острова Кхай-Нок в провинции Пхан-Нга произошло столкновение скоростного катера с яхтой, которой управлял российский капитан Александр Горбунов. Среди пострадавших – граждане России", - говорится в сообщении российской дипмиссии.

По информации посольства, серьезные травмы получила 67-летняя туристка из России. "Ей незамедлительно была оказана медицинская помощь в пхукетском госпитале Таланг. Сегодня она улетела на Родину", - говорится в сообщении.