Посольство подтвердило данные о пострадавших в Таиланде россиянах

Ранее газета Bangkok Post сообщила, что скоростной катер с 49 туристами врезался в яхту под управлением российского капитана близ курортного острова Пхукет, пострадали 12 туристов с катера. Столкновение произошло в среду у острова Кхай Нок в провинции Пханга. По предварительной информации, погиб капитан катера - гражданин Таиланда, несколько туристов получили травмы различной степени тяжести, их доставили в ближайшие медицинские учреждения.
"Девятнадцатого декабря сего года у побережья острова Кхай-Нок в провинции Пхан-Нга произошло столкновение скоростного катера с яхтой, которой управлял российский капитан Александр Горбунов. Среди пострадавших – граждане России", - говорится в сообщении российской дипмиссии.
По информации посольства, серьезные травмы получила 67-летняя туристка из России. "Ей незамедлительно была оказана медицинская помощь в пхукетском госпитале Таланг. Сегодня она улетела на Родину", - говорится в сообщении.
Посольство России в Таиланде сразу же подключилось к выяснению обстоятельств происшествия.