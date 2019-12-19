Россияне пострадали при столкновении катера с яхтой у острова Пхукет

БАНГКОК, 19 дек – РИА Новости. Скоростной катер с 49 туристами врезался в яхту под управлением российского капитана близ курортного острова Пхукет, пострадали 12 туристов с катера, среди них россияне, сообщает в четверг газета Bangkok Post.
Капитан скоростного катера, ранее судимый за неосторожное судовождение гражданин Таиланда, в столкновении погиб, еще один член экипажа, также гражданин Таиланда, считается пропавшим без вести, говорится в сообщении.
Столкновение произошло в среду у острова Кхай Нок в провинции Пханга неподалеку от острова Пхукет, сообщает газета.
Скоростной катер на полном ходу врезался в моторную яхту, которую вел российский капитан, 47-летний Александр Горбунов, сообщает Bangkok Post. Экипаж и пассажиры яхты не пострадали. Получивших травмы туристов немедленно перенесли с катера на борт яхты, после чего они были доставлены на берег для оказания медицинской помощи.
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Среди пострадавших – граждане России, Эстонии, Пакистана, Ирана, Великобритании и Египта. Сначала раненых доставили на пирс на острове Пхукет, где им оказали первую помощь, а потом в пхукетскую больницу Thalang Hospital, сообщает газета.
В четверг продолжаются начатые сразу после столкновения поиски пропавшего члена экипажа скоростного катера - молодого человека, всего месяц назад приступившего к своим обязанностям.
Газета отмечает, что погибший капитан катера ранее привлекался к уголовной ответственности за неосторожное судовождение, повлекшее смерть пассажиров. В 2014 году его катер врезался на полном ходу в рыболовецкий траулер, в результате двое южнокорейских туристов, находившихся на борту катера, погибли, и еще более 20 пассажиров, также граждан Южной Кореи, получили ранения. Тогда капитан объяснял свою невнимательность тем, что нагнулся, чтобы поднять что-то с пола. После отбытия тюремного срока он вернулся к вождению скоростных туристических катеров, сообщает Bangkok Post.