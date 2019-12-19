Россияне пострадали при столкновении катера с яхтой у острова Пхукет

БАНГКОК, 19 дек – РИА Новости. Скоростной катер с 49 туристами врезался в яхту под управлением российского капитана близ курортного острова Скоростной катер с 49 туристами врезался в яхту под управлением российского капитана близ курортного острова Пхукет , пострадали 12 туристов с катера, среди них россияне, сообщает в четверг газета Bangkok Post

Капитан скоростного катера, ранее судимый за неосторожное судовождение гражданин Таиланда, в столкновении погиб, еще один член экипажа, также гражданин Таиланда, считается пропавшим без вести, говорится в сообщении.

Столкновение произошло в среду у острова Кхай Нок в провинции Пханга неподалеку от острова Пхукет, сообщает газета.

Скоростной катер на полном ходу врезался в моторную яхту, которую вел российский капитан, 47-летний Александр Горбунов, сообщает Bangkok Post. Экипаж и пассажиры яхты не пострадали. Получивших травмы туристов немедленно перенесли с катера на борт яхты, после чего они были доставлены на берег для оказания медицинской помощи.

Среди пострадавших – граждане России , Эстонии, Пакистана, Ирана, Великобритании и Египта. Сначала раненых доставили на пирс на острове Пхукет, где им оказали первую помощь, а потом в пхукетскую больницу Thalang Hospital, сообщает газета.

В четверг продолжаются начатые сразу после столкновения поиски пропавшего члена экипажа скоростного катера - молодого человека, всего месяц назад приступившего к своим обязанностям.