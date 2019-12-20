В НАСА сообщили о попытках повысить орбиту корабля Starliner

"Мы прилагаем усилия, чтобы поднять его орбиту", - сказал руководитель НАСА на пресс-конференции по итогам старта.

Новейший корабль Starliner, созданный компанией Boeing для пилотируемых миссий на МКС, Луну и далекий космос, совершает в пятницу свой первый беспилотный испытательный полет. Корабль должен был прибыть на МКС в субботу и оставаться там неделю перед плановым возвращением на Землю.