В НАСА сообщили о попытках повысить орбиту корабля Starliner

"Мы прилагаем усилия, чтобы поднять его орбиту", - сказал руководитель НАСА на пресс-конференции по итогам старта.
Ранее он написал в своем Twitter о нештатном выводе на орбиту, идет оценка ситуации и дальнейших шагов.
Starliner стартовал с космодрома на мысе Канаверал в 06.36 по местному времени (14.36 мск) на ракете-носителе Atlas V. Запуск прошел штатно, через 15 минут после старта корабль отделился от несущей его ступени и начал самостоятельный полет. Однако в расчетное время включения двигателей корабля не произошло.
Новейший корабль Starliner, созданный компанией Boeing для пилотируемых миссий на МКС, Луну и далекий космос, совершает в пятницу свой первый беспилотный испытательный полет. Корабль должен был прибыть на МКС в субботу и оставаться там неделю перед плановым возвращением на Землю.