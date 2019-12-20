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РИА Наука
2019-12-20T18:24+0300
https://ria.ru/20191220/1562659601.html
В НАСА сообщили о попытках повысить орбиту корабля Starliner
https://cdn24.img.ria.ru/images/156264/97/1562649748_0:135:2050:1288_1036x0_80_0_0_10b81df41db33b3fd87adbf553d805d9.jpg
РИА Новости

В НАСА сообщили о попытках повысить орбиту корабля Starliner

18:24 20.12.2019
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© REUTERS / Steve NesiusНовейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019
Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019
© REUTERS / Steve Nesius
Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Специалисты пытаются повысить орбиту корабля Starliner, НАСА надеется вернуть его на Землю, сообщил руководитель НАСА Джим Брайденстайн.
"Мы прилагаем усилия, чтобы поднять его орбиту", - сказал руководитель НАСА на пресс-конференции по итогам старта.
Ранее он написал в своем Twitter о нештатном выводе на орбиту, идет оценка ситуации и дальнейших шагов.
Starliner стартовал с космодрома на мысе Канаверал в 06.36 по местному времени (14.36 мск) на ракете-носителе Atlas V. Запуск прошел штатно, через 15 минут после старта корабль отделился от несущей его ступени и начал самостоятельный полет. Однако в расчетное время включения двигателей корабля не произошло.
Новейший корабль Starliner, созданный компанией Boeing для пилотируемых миссий на МКС, Луну и далекий космос, совершает в пятницу свой первый беспилотный испытательный полет. Корабль должен был прибыть на МКС в субботу и оставаться там неделю перед плановым возвращением на Землю.
Новейший корабль Starliner на ракете-носителе Atlas V во время старта c мыса Канаверал во Флориде, США. 20 декабря 2019
18:20РИА Наука
В НАСА заявили, что Starliner не будет стыковаться с МКС
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