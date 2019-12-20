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Путин представил документы о соглашениях стран с Германией до войны
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РИА Новости

Путин представил документы о соглашениях стран с Германией до войны

18:15 20.12.2019 (обновлено: 18:17 20.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на неформальной встрече лидеров государств Содружества Независимых Государств
Президент РФ Владимир Путин на неформальной встрече лидеров государств Содружества Независимых Государств
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин на неформальной встрече лидеров государств Содружества Независимых Государств
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании глав стран СНГ представил ряд документов, касающихся договоров разных стран с Германией до Второй мировой войны, зачитал некоторые из них, в том числе расшифровки.
Путин в ходе выступления задался вопросом, был ли пакт Молотова-Риббентропа единственным документом, подписанным одной из европейских стран с фашистской Германией.
"Оказывается, это совсем не так. Я просто их перечислю с вашего разрешения. Итак, декларация о неприменении силы между Германией и Польшей… Подписан в 1934 году. По сути это договор о ненападении", - начал Путин.
Далее он назвал англо-германское морское соглашение от 1935 года. "Великобритания предоставила Гитлеру возможность иметь свой военный флот, что было запрещено ему по сути или сведено к минимуму по результатам Первой мировой войны. Затем англо-германская декларация Чемберлена и Гитлера, подписанная 30 сентября 1938 года, согласованная ими по инициативе Чемберлена", - указал президент.
Путин отметил, что это еще не все. "Франко-германская декларация. Декларация подписана 6 декабря 1938 года в Париже министрами иностранных дел Франции и Германии Боне и Риббентропом. Наконец, договор между Литовской республикой и Германским рейхом. Договор подписан 22 марта 1939 года в Берлине… о том, что Клайпедский край вновь воссоединяется с Германским рейхом. И договор о ненападении между Германским рейхом и Латвией от 7 июня 1939 года", - перечислил российский президент.
"Таким образом договор между СССР и Германией был последним в ряду тех, которые были подписаны другими европейскими странами, как бы заинтересованными в сохранении мира в Европе. При этом хочу отметить, что СССР пошел на подписание этого документа только после того как были исчерпаны все возможности, были отклонены все предложения СССР о создании единой системы безопасности… в Европе", - сказал он.
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Далее президент привел выдержки из некоторых архивных документов. Так он привел слова премьер-министра Франции: "Не только не приходится рассчитывать на польскую поддержку, но и нет уверенности, что Польша не ударит с тыла".
Далее Путин указывает, что премьер Франции Эдуар Даладье поставил ряд вопросов перед польским послом. "Он спросил его, пропустят ли поляки советские войска. (Юзеф) Лукасевич ответил отрицательно. Даладье спросил, пропустят ли они советские аэропланы. Лукасевич сказал, что поляки откроют по ним огонь. Когда Лукасевич ответил отрицательно и на вопрос, придет ли Польша на помощь, если … Германия объявит войну Франции, польский представитель ответил, что нет. Даладье ответил, что не видит смысла в франко-польском союзе", - указал Путин.
Президент РФ отметил, что это говорит о том, "что СССР готов был оказать помощь Чехословакии, которую Германия собиралась ограбить". " Но в договоре между СССР и Чехословакией было записано, что СССР это будет делать только в том случае, если свои обязательства перед Чехословакией выполнит и Франция. Франция связала свою помощь Чехословакии с поддержкой со стороны Польши. Польша отказалась", - сказал он.
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Также Путин представил данные, что предприняли польские власти, когда Германия начала претендовать на часть чехословацкой территории. "Они предъявили требование одновременно, также как Германия, на свою долю добычи… потребовали, чтобы им тоже была передана определенная часть Чехословакии", - рассказал Путин.
Он указал, что поляки были готовы применить и силу. "Есть и конкретный документ из архива. Из отчета… о подготовке наступательной операции на Тешинскую область и обучении войск. Польские власти готовили и засылали боевиков на чехословацкую территорию для совершения диверсий и терактов, вели активную подготовку к разделу и оккупации Чехословакии", - указал российский президент.
Далее он привел выдержки из записи беседы посла Германии в Польше с министром иностранных дел Польши. "В этом документе министр иностранных дел Польши выразил надежду, далее цитата, "в областях, на которые претендует Польша, не возникнет противоречий с германскими интересами". То есть происходит дележ чехословацкой территории", - рассказал Путин.
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"Франция и Великобритания не поддержали Чехословакию, что вынудило ее смириться с этим насилием", - добавил президент.
Путин также зачитал цитаты из донесения посла Франции в Германии министру иностранных дел Франции Жоржу Бонне от 22 сентября. В документе говорится о том, что "предлагаемое отторжение территорий превратилось бы в расчленение" Чехословакии и отмечается, что "это именно то, что и нужно Рейху".
"Франция и Англия, которые пытались идти на уступки и, всячески удовлетворяя германские требования, хотели спасти существование Чешского государства, оказываются перед лицом единого фронта трех государств, добивающегося раздела Чехословакии. Руководители Рейха, которые не делают тайны из того, что их целью является стереть Чехословакию с карты Европы, немедленно воспользовались польским и венгерским демаршем", - сказал Путин.
Также он обратил внимание и на то, как оценивали соглашение между Гитлером, Великобританией и Францией в 1938 году крупные мировые политики в то время. "Можно сказать, что за редким исключением весьма позитивно реагировали и оптимистично. И только Уинстон Черчилль честно оценивал ситуацию и называл вещи своими именами", - отметил он.
Путин привел и цитату из выступления наркома иностранных дел Максима Литвинова в Лиге Наций в сентябре 1938 года. "Избежать войны сегодня и получить верную и всеобъемлющую войну завтра, да еще ценою аппетитов ненасытных агрессоров и уничтожения суверенных государств, не значит действовать в духе пакта Лиги Наций. То есть Советский Союз осуждал это событие", - подчеркнул президент РФ.
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Великая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)СНГВладимир ПутинГерманияРоссияСССРВ мире
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